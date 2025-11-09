Vívás: bronzérmes a férfi tőrcsapat a mallorcai vk-n

Valójában egyszer „zökkent” csak meg a szekér, már persze, ha azt nem számítjuk, hogy Mihályi Andor múlt héten megsérült egy edzésen, így el sem utazhatott Palma de Mallorcára, a szezon első világkupaversenyére, vagyis a júliusi tbiliszi világbajnokságon bronzérmes kvartett összetételén kényszerűségből változtatnia kellett Szirmai Benedek fegyvernemi vezetőedzőnek – a vk vasárnapi napján a vb-harmadikokhoz, így Dósa Dánielhez, Szemes Gergőhöz és Tóth Gergelyhez Bálint Álmos csatlakozott, s bár kapott szerepet utóbbi tőröző, a nagy hármas ezúttal is bizonyított.

Gond nélkül jutott például a nyolc közé (emlékezzünk, korábban mindig ez volt a vízválasztó, és a múltban inkább kevesebbszer, mint többször ugrották át a fiúk ezt az akadályt), aztán meg jött Japán a négyért, s a leginkább remeklő Szemes vezérletével jött az újabb győzelem.

A döntőért az oroszok ezúttal kifogtak a mieinken, ám aztán a bronzmeccsen gálázott a három világbajnoki bronzérmes, nincs rá jobb szó, lemosta a magyar csapat a németet, vagyis egy nagyszerű bronzzal indította a szezont a Szirmai-alakulat.

„Szemi fantasztikus volt, a többiek pedig remekül tették hozzá azt, ami kellett ehhez a bronzéremhez – nyilatkozta a hazai szövetség honlapjának Szirmai Benedek vezetőedző. – A japánok elleni negyeddöntőben variáltam egyet, a befejező ember szerepében kicseréltem Gergőt és Danit, szerencsére ez a húzás bejött, Tóth Geri pedig tökéletes harmadik embernek bizonyult. Bálint Álmos kívülről segített sokat, Mihályi Andort mindannyian várjuk vissza.”

Női csapatunk (Kollár Anna, Kondricz Kata, Nekifor Erika, Pásztor Flóra) egyszer botlott Mallorcán vasárnap, sajnos, éppen a nyolcaddöntőben, utána viszont a lányok kihozták a napból a maximumot, a 9. helyen végeztek.

VILÁGKUPAVERSENY, PALMA DE MALLORCA

TŐR

CSAPATVERSENY

Férfiak

A 16 közé jutásért: Magyarország–Horvátország 45:23 (Szemes +14, Dósa +4, Tóth G. +4)

Nyolcaddöntő: Magyarország–Kanada 45:19 (Dósa +11, Tóth G. +10, Szemes +5)

Negyeddöntő: Magyarország–Japán 45:37 (Szemes +12, Szemes 0, Tóth G. –4)

Elődöntő: Orosz csapat–Magyarország 45:29 (Szemes –1, Bálint –1, Dósa –6, Tóth G. –8)

A 3. helyért: Magyarország–Németország 45:20 (Szemes +15, Dósa +6, Tóth G. +4)

Nők

Nyolcaddöntő: Kína–Magyarország 45:27 (Kondricz +2, Pásztor –5, Kollár –15)

A 9–16. helyért: Magyarország–Románia 42:34 (Kondricz +9, Pásztor +2, Nekifor +1, Kollár –4)

A 9–12. helyért: Magyarország–Németország 45:34 (Pásztor +10, Kondricz +4, Nekifor –3)

A 9. helyért: Magyarország–Spanyolország 45:39 (Pásztor +13, Kondricz –3, Kollár –4)