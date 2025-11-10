Sportlövő-vb: Major és Fábián is hajszállal maradt le a női légpisztoly döntőjéről

A 99 fős mezőny tagjai két csoportban lőtték az alapversenyt. Az elsőben a legutóbbi vb-n ebben a számban negyedik Fábián, illetve Sike lépett lőállásba. Előbbi szinte végig kiegyensúlyozottan teljesített, egyedül a harmadik tízes sorozata sikerült kicsit visszafogottabban és végül 579 körrel zárta a 60 lövést, amivel az ötödik helyen állt. Fábián 12 belső tízessel zárt, amelynek a végelszámolásnál hatalmas jelentősége volt. Közben Sike Renáta a biztató, 97 körös kezdés után visszaesett, sokszor rontott és 564 körös eredménnyel fejezte be a versenyt.

A második csoportban a sportpisztolyban tavaly olimpiai bronzérmes, légpisztolyban nyolcadik Major Veronika kapott helyet, aki kifejezetten visszafogottan kezdett, első tíz lövéséből csupán 94 kört ért el. Ezek után viszont javított és felküzdötte magát az élmezőnybe, majd Fábiánhoz hasonlóan 579 körrel fejezte be a viadalt. Major 19 belső tízesével Fábiánt megelőzte, viszont az ugyancsak 579 körrel záró török Sevval Ilayda Tarhan és az osztrák Sylvia Steiner mögé szorult. Két utóbbi 21-21 belső tízessel zárt, így közöttük az utolsó tízes széria eredménye döntött, amely a töröknek kedvezett. Mindez azt jelentette, hogy Tarhan lett a nyolcadik és bejutott a döntőbe, míg Steiner a kilencedik, Major a tizedik, Fábián pedig a 11. helyen zárta 10 méteren a világbajnokságot. Sike a 73. pozícióban zárt.

A csapatversenyben a Major, Fábián, Sike trió 1722 körrel a hatodik helyet szerezte meg a 18 csapatos mezőnyben. Az aranyérem 1752 körös világcsúccsal Kínáé lett, melynek mindhárom tagja bejutott egyéniben a nyolcas fináléba.

A hétfői folytatásban a férfi légpisztolyosok versenyére kerül sor.

SPORTLÖVŐ-VB

Női légpisztoly

1. Jao Csia-hszün (Kína) 243 kör

2. Sing Ho Csing (Hongkong) 241,2

3. Csian Vej (Kína) 221,4

...10. Major Veronika 579 (alapversenyben)

11. Fábián Sára Ráhel 579

...73. Sike Renáta 564

Csapat

1, Kína 1752 kör – világcsúcs

2. India 1740

3. Koreai Köztársaság 1729

...6. Magyarország (Fábián, Major, Sike) 1722