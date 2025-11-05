Sportlövészet: Major Veronika az érzéseire figyel a vb-n



– A párizsi olimpia után hosszabb szünetet tartott, ami jó döntésnek bizonyult, ugyanis mindkét idei Európa-bajnokságon döntőbe jutott. Milyen formában várja a világbajnokságot?

– Jól sikerült a felkészülésem, bizakodó vagyok – mondta lapunknak a keszthelyiek olimpiai bronzérmes pisztolyosa, Major Veronika. – Az idén arra törekedtünk, hogy megtaláljuk a pihenés és a munka egyensúlyát, mert csak az tud megfeszülni, aki képes ellazulni, regeneráció nélkül képtelenség jól teljesíteni. A felkészülésemet szolgáló versenyeken vettem részt, az Európa-bajnokságok mellett a ningpói világkupaverseny is ilyen volt, amelyet a világbajnokságra nézve is iránymutatónak tartok.

– Az alapverseny vagy a döntő gyakorlására helyezték a hangsúlyt a felkészülés során?

– A lebonyolítást illetően eltérőek a verseny szakaszai, mégis egyformán fontosak. Kimagasló alaperedmény nélkül lehetetlen döntőbe kerülni, viszont ha ott nem tudsz jól lőni, hiába jutottál tovább. Igyekeztünk úgy felépíteni az edzéseket, hogy az alapversenyt és a döntőt egyaránt gyakoroljuk, foglalkoztunk a nyomáskezeléssel is a különböző szituációkban. Tizenhat éve foglalkozom sportlövészettel, Győrik Csabával is régóta dolgozom együtt, már a rezdüléseimből érzi, hogy mire van szükségem. Nagyon fontos a versenyző és az edző kapcsolata, sokat segít a lőállásban, ha megvan a kölcsönös bizalom.

– Mit szóltak ahhoz, hogy a megszokottnál később, novemberben rendezik a világbajnokságot?

– Felőlem lehetne decemberben, januárban vagy júniusban is… Ez csak egy időpont a naptárban, amelyhez igazodnunk kell. Nem az a lényeg, hogy mikor rendezik a vébét, ha mindenre felkészülünk, bármikor nyugodt lelkiismerettel utazhatok. Az edzőmmel együtt döntjük el, miként ütemezzük a világversenyeket megelőző időszakot, mert ő ismeri a formaidőzítés edzéselméleti hátterét.

– Köreredményben vagy helyezésben gondolkodik?

– Inkább az érzéseimre figyelek. Szeretnék úgy kijönni a lőállásból, hogy megtettem a tőlem telhető legtöbbet. Ha sikerül megvalósítanom Kairóban, amit itthon, az edzéseken gyakoroltam, biztosan elégedett leszek – függetlenül attól, hogy az első vagy a kilencedik helyen végzek. Szerintem a versenyek előtt is az érzések a legfontosabbak, márpedig most nagyon várom a rajtot, ami ideális állapot, mert a tapasztalataim alapján ilyenkor tudom kihozni magamból a maximumot.

– Mennyit változott a nemzetközi mezőny az elmúlt években?

– Folyamatosan változik, hiszen feltűnnek új versenyzők, miközben mások különböző okokból kikopnak, visszavonulnak vagy családot alapítanak. A világbajnokságokon általában sűrű és erős a mezőny, de az évek során ehhez is hozzászoktam. Mindent megteszek a döntőbe jutásért és az éremszerzésért.

SPORTLÖVÉSZET

VILÁGBAJNOKSÁG, KAIRÓ

Az olimpiai számok programja

November 8.: légpuska, férfiak és nők; gyorstüzelő pisztoly, férfiak, 1. rész.

November 9.: légpuska, vegyes páros; gyorstüzelő pisztoly, férfiak, 2. rész

November 10.: légpisztoly, férfiak és nők

November 11.: puska összetett, férfiak; légpisztoly, vegyes páros

November 12.: puska összetett, nők

November 13.: sportpisztoly, nők, pontlövészet

November 14.: sportpisztoly, nők, gyors szakasz