Van Gerwen nyerte meg a legendák csatáját, Anderson kiesett a Grand Slam of Dartson

2025.11.11. 23:50
Michael van Gerwen csoportelsőként jutott tovább (Fotó: Getty Images)
Michael van Gerwen 5–2-re legyőzte Gary Andersont a Grand Slam of Darts csoportkörének utolsó fordulójában, így a holland csoportelsőként bejutott a nyolcaddöntőbe. A legjobb 16 közé három német is kvalifikált Wolverhamptonban.

 

Tét nélküli volt Niko Springer és Beau Greaves összecsapása. Az eredménytől függetlenül a német már megnyerte a G-csoportot, Greaves meg biztos kiesőnek számított. Ezzel együtt a legjobb női játékos megmutatta, hogy nem volt véletlen a korábbi teljesítménye a két legenda, Michael van Gerwen és Gary Anderson ellen sem (mindkettőjük ellen száz fölötti körátlaggal, döntő legben kapott csak ki): Springer ellen háromleges hátrányból fordítva 5–3-ra győzött!

A legendák csatájában, vagyis Anderson és Van Gerwen meccsén a továbbjutás volt a tét. A háromszoros világbajnok holland a vártnál talán simábban, 5–2-re győzött. Van Gerwen körátlaga 108.45 volt, ez a játéknap legmagasabb értéke lett. Andersonnal először fordult elő, hogy nem élte túl a csoportkört.

PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)
CSOPORTKÖR
E-CSOPORT
3. forduló
Daryl Gurney (északír, 93.07)–Luke Littler (angol, 94.60) 1–5
Karel Sedlácek (cseh, 94.45)–Connor Scutt (angol, 92.31) 3–5
A csoport végeredménye: 1. Littler 6 pont, 2. Scutt 4, 3. Sedlácek 2, 4. Gurney 0

F-CSOPORT
3. forduló
Lisa Ashton (angol, 86.92)–Wessel Nijman (holland, 96.35) 0–5
Josh Rock (északír, 97.01)–Gian van Veen (holland, 98.52) 5–2
A csoport végeredménye: 1. Rock 4 pont (14–7), 2. Nijman 4 (13–9), 3. Van Veen 4 (12–12), 4. Ashton 0

G-CSOPORT
3. forduló
Beau Greaves (angol, 87.29)–Niko Springer (német, 87.62) 5–3
Gary Anderson (skót, 99.39)–Michael van Gerwen (holland, 108.45) 2–5
A csoport végeredménye: 1. Van Gerwen 4 pont (14–11), 2. Springer 4 (13–12), 3. Greaves 2 (13–13), 4. Anderson 2 (10–14)

H-CSOPORT
3. forduló
Danny Noppert (holland, 107.00)–Jonny Clayton (walesi, 98.66) 4–5
Cameron Crabtree (angol, 84.18)–Lukas Wenig (német, 88.69) 1–5
A csoport végeredménye: 1. Wenig 4 pont (14–9), 2, Nopper 4 (14–13), 3. Crabtree 2 (10–11), 4. Clayton 2 (9–14)

A nyolcaddöntő párosítása (ágrajz szerint)
Luke Humphries (angol)–Jurjen van der Velde (holland)
Chris Dobey (angol)–Michael Smith (angol)

Luke Woodhouse (angol)–Ricky Evans (angol)
Gerwyn Price (walesi)–Martin Schindler (német)

Luke Littler (angol)–Wessel Nijman (holland)
Josh Rock (északír)–Connor Scutt (angol)

Michael van Gerwen (holland)–Danny Noppert (holland)
Lukas Wenig (német)–Niko Springer (német)

HÉTFŐI MECCSEK
A-CSOPORT
3. forduló
Michael Smith (angol, 90.60)–Alex Spellman (amerikai, 82.72) 5–2
Luke Humphries (angol, 102.62)–Nathan Aspinall (angol, 100.01) 5–3
A csoport végeredménye: 1. Humphries 6, 2. Smith 4, 3. Aspinall 2, 4. Spellman 0

B-CSOPORT
3. forduló
Chris Dobey (angol, 81.79)–Martin Lukeman (angol, 72.67) 5–1
Jurjen van der Velde (holland, 87.10)–Damon Heta (ausztrál, 94.09) 5–3
A csoport végeredménye: 1. Dobey 6, 2. Van der Velde 4, 3. Heta 2, 4. Lukeman 0

C-CSOPORT
3. forduló
Luke Woodhouse (angol, 92.29)–Stephen Bunting (angol, 95.40) 5–4
Martin Schindler (német, 96.69)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 83.67) 5–2
A csoport végeredménye: 1. Woodhouse 6, 2. Schindler 4, 3. Toylo 2, 4. Bunting 0

D-CSOPORT
3. forduló
James Wade (angol, 93.82)–Ricky Evans (angol, 92-69) 5–2
Gerwyn Price (walesi, 98.70)–Stefan Bellmont (svájci, 83.49) 5–1
A csoport végeredménye: 1. Price 4 (14–6), 2. Evans 4 (12–13), 3. Wade 2 (9–12), 4. Bellmont 2 (10–14)

 

