Littler tanári játékkal jutott a negyeddöntőbe a Grand Slam of Dartson

Littler ismét igazolta, hogy miért ő jelenleg a világ legjobb dartsjátékosa. Ellenfele, a mindenkire veszélyes Wessel Nijman nem tudta megszorítani az angolt, Littler 105-ös körátlaggal vívta ki a negyeddöntős szereplést.

LITTLER CRUISES TO VICTORY!



Luke Littler has steamrolled to a 10-4 win over Wessel Nijman, including a spellbinding 105 average and 83% checkout success rate!



The Nuke will face Josh Rock in the last eight!



📺https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | R2 pic.twitter.com/U84xNs8RlF — PDC Darts (@OfficialPDC) November 13, 2025

A hollandok rangadóján repkedtek a magas kiszállók, Van Gerwen és Noppert is megcsinálta a „Big Fisht”, vagyis kiszállt 170-ről, emellett Van Gerwen egy 160-as kiszállót is bemutatott. Ezzel együtt Nopperté lett a meccs 10–6-ra.

MVG REELS IN THE FISH! 🎣



What a way to start the match!



Michael Van Gerwen takes out 170 in the opening leg of the match against Danny Noppert!



📺https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | R2 pic.twitter.com/WecVDkJtFq — PDC Darts (@OfficialPDC) November 13, 2025

NOPPERT HITS A BIG FISH AS WELL! 🎣



It's raining fish!



Danny Noppert hits a 170 checkout of his own to follow Van Gerwen's and take the lead!



📺https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | R2 pic.twitter.com/Tx5rfYCtMT — PDC Darts (@OfficialPDC) November 13, 2025

PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)

NYOLCADDÖNTŐ

Luke Littler (angol, 105.38)–Wessel Nijman (holland, 94.94) 10–4

Josh Rock (északír, 89.73)–Connor Scutt (angol, 91.65) 10–9

Michael van Gerwen (holland, 96.50)–Danny Noppert (holland, 98.34) 6–10

Lukas Wenig (német, 93.20)–Niko Springer (német, 93.31) 10–8

Szerdai meccsek

Luke Woodhouse (angol, 91.84)–Ricky Evans (angol, 93.52) 9–10

Gerwyn Price (walesi, 96.71)–Martin Schindler (német, 90.25) 10–6

Luke Humphries (angol, 108.55)–Jurjen van der Velde (holland, 97.25) 10–3

Chris Dobey (angol, 93.34)–Michael Smith (angol, 88.30) 9–10

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Luke Humphries (angol)–Jurjen van der Velde (holland) 10–3

Chris Dobey (angol)–Michael Smith (angol) 9–10

Luke Woodhouse (angol)–Ricky Evans (angol) 9–10

Gerwyn Price (walesi)–Martin Schindler (német) 10–6

Luke Littler (angol)–Wessel Nijman (holland) 10–4

Josh Rock (északír)–Connor Scutt (angol) 10–9

Michael van Gerwen (holland)–Danny Noppert (holland) 6–10

Lukas Wenig (német)–Niko Springer (német) 10–8