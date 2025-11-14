Littler tanári játékkal jutott a negyeddöntőbe a Grand Slam of Dartson
Littler ismét igazolta, hogy miért ő jelenleg a világ legjobb dartsjátékosa. Ellenfele, a mindenkire veszélyes Wessel Nijman nem tudta megszorítani az angolt, Littler 105-ös körátlaggal vívta ki a negyeddöntős szereplést.
A hollandok rangadóján repkedtek a magas kiszállók, Van Gerwen és Noppert is megcsinálta a „Big Fisht”, vagyis kiszállt 170-ről, emellett Van Gerwen egy 160-as kiszállót is bemutatott. Ezzel együtt Nopperté lett a meccs 10–6-ra.
PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)
NYOLCADDÖNTŐ
Luke Littler (angol, 105.38)–Wessel Nijman (holland, 94.94) 10–4
Josh Rock (északír, 89.73)–Connor Scutt (angol, 91.65) 10–9
Michael van Gerwen (holland, 96.50)–Danny Noppert (holland, 98.34) 6–10
Lukas Wenig (német, 93.20)–Niko Springer (német, 93.31) 10–8
Szerdai meccsek
Luke Woodhouse (angol, 91.84)–Ricky Evans (angol, 93.52) 9–10
Gerwyn Price (walesi, 96.71)–Martin Schindler (német, 90.25) 10–6
Luke Humphries (angol, 108.55)–Jurjen van der Velde (holland, 97.25) 10–3
Chris Dobey (angol, 93.34)–Michael Smith (angol, 88.30) 9–10
