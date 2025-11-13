Nemzeti Sportrádió

Mindhárom dartsvilágbajnok továbbjutott Wolverhamptonban

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 00:18
null
Michael Smith óriási dráma végén jutott tovább (Fotó: Getty Images)
Címkék
Michael Smith Ricky Evans Grand Slam of Darts darts Gerwyn Price Luke Humphries
Wolverhamptonban a Grand Slam of Darts nyolcaddöntőjének szerdai meccsein a tábla elé lépő mindhárom világbajnok kiharcolta a továbbjutást. Luke Humphries könnyedén nyert holland ellenfelével szemben, Michael Smith viszont elképesztően izgalmas drámai csatában győzte le Chris Dobeyt. Gerwyn Price is folytathatja.

 

A villámkezű Rick Evans 8–5-ös hátrányba került Luke Woodhouse ellen, ám visszajött a meccsbe, és a döntő leget elhozva megnyerte a mérkőzést! Így Evans lett az első, aki kvalifikálta magát a negyeddöntőbe.

A negyeddöntőben Evans ellenfele az a Gerwyn Price lesz, aki valamivel könnyebb meccsen kiejtette Martin Schindlert.

A korábbi világbajnok közül Luke Humphries nagyon simán továbbjutott, az angol 108.55-ös körátlagával a holland Jurjen van der Velde nem tudott mit kezdeni.

A szerdai utolsó nyolcaddöntős mérkőzés igazi drámát hozott, a korábbi világbajnok Michael Smith és Chris Dobey ütközete a döntő legig ment. Itt már az idegek döntöttek. Mindketten sorra hagyták ki a meccsnyilakat, Dobey az egész összecsapás során összesen 11-et! Végül Smith tudott előbb kiszállni, így ő készülhet a legjobb nyolc között a Humphries elleni találkozóra.

PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)
NYOLCADDÖNTŐ
Szerdai meccsek
Luke Woodhouse (angol, 91.84)–Ricky Evans (angol, 93.52) 9–10
Gerwyn Price (walesi, 96.71)–Martin Schindler (német, 90.25) 10–6
Luke Humphries (angol, 108.55)–Jurjen van der Velde (holland, 97.25) 10–3
Chris Dobey (angol, 93.34)–Michael Smith (angol, 88.30) 9–10

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)
Luke Humphries (angol)–Jurjen van der Velde (holland) 10–3
Chris Dobey (angol)–Michael Smith (angol) 9–10

Luke Woodhouse (angol)–Ricky Evans (angol) 9–10
Gerwyn Price (walesi)–Martin Schindler (német) 10–6

Luke Littler (angol)–Wessel Nijman (holland)
Josh Rock (északír)–Connor Scutt (angol)

Michael van Gerwen (holland)–Danny Noppert (holland)
Lukas Wenig (német)–Niko Springer (német)

 

Michael Smith Ricky Evans Grand Slam of Darts darts Gerwyn Price Luke Humphries
Legfrissebb hírek

Van Gerwen nyerte meg a legendák csatáját, Anderson kiesett a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.11. 23:50

Humphries és Price is csoportelsőként jutott tovább a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.11. 00:06

Van Gerwen nagy meccsen nyert a legjobb női játékos ellen a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.08. 23:37

Vincent van der Voort: Vagy jövőre térek vissza, vagy visszavonulok

Egyéb egyéni
2025.11.05. 15:18

Világbajnokok egymás ellen; bombaerős csoportban a két női induló a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.03. 18:31

Darts: Sepsi Ádám és Szabó Benedek az ifjúságiak között kiharcolta a lakeside-i WDF-vb-részvételt

Egyéb egyéni
2025.11.02. 22:51

Darts: sorozatban harmadszor holland győzelem a férfiaknál, 24 év után skót siker a nőknél a WDF World Mastersen

Egyéb egyéni
2025.11.01. 22:40

Darts: Borbély András az elődöntőig menetelt a WDF World Openen

Egyéb egyéni
2025.11.01. 13:13
Ezek is érdekelhetik