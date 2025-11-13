Mindhárom dartsvilágbajnok továbbjutott Wolverhamptonban

A villámkezű Rick Evans 8–5-ös hátrányba került Luke Woodhouse ellen, ám visszajött a meccsbe, és a döntő leget elhozva megnyerte a mérkőzést! Így Evans lett az első, aki kvalifikálta magát a negyeddöntőbe.

A negyeddöntőben Evans ellenfele az a Gerwyn Price lesz, aki valamivel könnyebb meccsen kiejtette Martin Schindlert.

A korábbi világbajnok közül Luke Humphries nagyon simán továbbjutott, az angol 108.55-ös körátlagával a holland Jurjen van der Velde nem tudott mit kezdeni.

A szerdai utolsó nyolcaddöntős mérkőzés igazi drámát hozott, a korábbi világbajnok Michael Smith és Chris Dobey ütközete a döntő legig ment. Itt már az idegek döntöttek. Mindketten sorra hagyták ki a meccsnyilakat, Dobey az egész összecsapás során összesen 11-et! Végül Smith tudott előbb kiszállni, így ő készülhet a legjobb nyolc között a Humphries elleni találkozóra.

PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)

NYOLCADDÖNTŐ

Szerdai meccsek

Luke Woodhouse (angol, 91.84)–Ricky Evans (angol, 93.52) 9–10

Gerwyn Price (walesi, 96.71)–Martin Schindler (német, 90.25) 10–6

Luke Humphries (angol, 108.55)–Jurjen van der Velde (holland, 97.25) 10–3

Chris Dobey (angol, 93.34)–Michael Smith (angol, 88.30) 9–10

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Luke Humphries (angol)–Jurjen van der Velde (holland) 10–3

Chris Dobey (angol)–Michael Smith (angol) 9–10

Luke Woodhouse (angol)–Ricky Evans (angol) 9–10

Gerwyn Price (walesi)–Martin Schindler (német) 10–6

Luke Littler (angol)–Wessel Nijman (holland)

Josh Rock (északír)–Connor Scutt (angol)

Michael van Gerwen (holland)–Danny Noppert (holland)

Lukas Wenig (német)–Niko Springer (német)