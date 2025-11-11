Nemzeti Sportrádió

Rapport sötéttel, Lékó világossal remizett a sakkvilágbajnokságon

2025.11.11. 16:03
Rapport Richárd (Fotó: Imago Images)
sakk sakkvilágbajnokság Rapport Richárd Lékó Péter
Rapport Richárd sötéttel, míg Lékó Péter világossal játszott döntetlent az indiai Goában zajló sakkvilágkupa negyedik fordulójának első partijában.

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban Rapport (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shankland (2654) ellen ült asztalhoz, és a felek 41 lépés után egyeztek meg a remiben.

Lékóra (2666) előzetesen sokkal nehezebb feladat várt a második helyen kiemelt hazai kedvenc, Arjun Erigaisi (2773) ellen, s a magyar nagymester és indiai vetélytársa mindössze húsz lépés után állapodott meg a döntetlenben.

A második partikat szerdán rendezik, Rapport a világos, Lékó pedig a sötét bábukat vezeti majd.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.

A világranglista első ötven játékosa - köztük Rapport és Lékó - erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

SAKK
VILÁGBAJNOKSÁG, GOA
4. FORDULÓ (állás az első nap után)
Sam Shankland (amerikai)–Rapport Richárd 0.5–0.5
Lékó Péter–Arjun Erigaisi (indiai) 0.5–0.5

Ezek is érdekelhetik