Imre Bence megegyezett a Veszprémmel – sajtóhír

Imre Bence 2024-ben szerződött nevelőklubjából, a Ferencvárosból a német THW Kielhez, amellyel áprilisban Német Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Szerződése jövő nyáron lejár a német élklubnál, és egyelőre nincs hivatalos információ a jövőjéről.

A 23 éves játékos várható klubváltásáról a kézilabda-átigazolásokban jól értesült Handball Base oldal számolt be, azt állítva, hogy mindenben megegyezett a One Veszprémmel. A forrás szerint a bakonyiak hamarosan be is jelentik az átigazolást.

Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója már hónapokkal ezelőtt elmondta, hogy szívesen hazacsábítaná a Kielben játszó Imrét. Mindezt eléggé zokon vette Szilágyi Viktor, a Kiel sportigazgatója, aki úgy reagált, zavarja, hogy más klub a sajtón keresztül érdeklődik a játékosuk iránt.

Imre Bence legutóbb úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, még a januári Eb előtt szeretné lezárni a jövőjével kapcsolatos kérdéseket. Veszprémben egyébként Gasper Marguc szerződése jár le jövő nyáron jobbszélső poszton.