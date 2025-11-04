Nemzeti Sportrádió

Rapport győzelemmel, Lékó remivel kezdte meg szereplését a világkupán

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 15:45
null
Rapport győzelemmel kezdett (Fotó: Michal Walusza/FIDE)
Címkék
Goa sakk Kántor Gergely sakkvilágkupa Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Rapport Richárd győzelemmel kezdte meg szereplését az indiai Goában zajló világkupa 2. fordulójában. A legjobb magyar nagymester sötéttel nyert a brazil Luis Paulo Supi ellen. Lékó Péter és Gledura Benjámin remizett, míg Kántor Gergely kikapott.

 

Kedden mind a négy magyar sötéttel játszott. Az erőnyerőként az első körből kimaradó Rapport Richárdnak az utóbbi hónapokban látott remek formája tovább tart, sötéttel simán nyert a brazil Luis Paulo Supi ellen. A legjobb magyar nagymester egyben három Élő-pontot is nyert, amivel a napi frissítésű, de nem hivatalos világranglistán 2743 ponttal már a 14. helyen áll.

A nyitó körben szintén pihenő Lékó Péter biztosan hozta a remit, így az egyéni versenyen 2019 után először asztalhoz ülő korábbi világbajnoki döntős kedvező helyzetből várhatja a második játszmát. Kántor Gergely nagyon bátor játékot mutatott be a világklasszis Shakhriyar Mamedyarov ellen, de az azeri minden támadást kivédett, és nyert. Gledura Benjámin remizett, így neki is jó esélye van a továbbjutásra.

A visszavágókat szerdán játsszák, 1:1 esetén rapid partik döntenek a továbbjutásról csütörtökön.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)
2. forduló (a 64 közé jutásért)
1. játszma
Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2742)–Kántor Gergely (2559) 1:0
Luis Paulo Supi (brazil, 2575)–Rapport Richárd (2724) 0:1
Bobby Cheng (ausztrál, 2596)–Lékó Péter (2666) döntetlen
Amin Basszem (egyiptomi, 2629)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen

 

Goa sakk Kántor Gergely sakkvilágkupa Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

Sakk: Rapport, Lékó és Gledura is javított helyezésén a világranglistán

Egyéb egyéni
22 órája

Sakk világkupa: Gledura és Kántor is továbbjutott

Egyéb egyéni
2025.11.02. 17:31

Sakk-vk: Gledura és Kántor is győzelemmel kezdett

Egyéb egyéni
2025.11.01. 16:15

Sakk: az Aquaréna Kőbánya az ifjúsági, a TFSE a gyermek csapatbajnok

Utánpótlássport
2025.10.28. 10:11

A magyar csapat 11. lett az asztanai parasakk-olimpián

Egyéb egyéni
2025.10.27. 19:06

Ötödik lett a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a klubcsapatok Európa-kupáján

Egyéb egyéni
2025.10.25. 23:28

Sakk: középmezőnyben a magyarok az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.10.16. 18:47

Magnus Carlsen támogatja az új sakkvilágbajnoki versenysorozatot

Egyéb egyéni
2025.10.15. 17:52
Ezek is érdekelhetik