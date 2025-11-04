Rapport győzelemmel, Lékó remivel kezdte meg szereplését a világkupán

Kedden mind a négy magyar sötéttel játszott. Az erőnyerőként az első körből kimaradó Rapport Richárdnak az utóbbi hónapokban látott remek formája tovább tart, sötéttel simán nyert a brazil Luis Paulo Supi ellen. A legjobb magyar nagymester egyben három Élő-pontot is nyert, amivel a napi frissítésű, de nem hivatalos világranglistán 2743 ponttal már a 14. helyen áll.

A nyitó körben szintén pihenő Lékó Péter biztosan hozta a remit, így az egyéni versenyen 2019 után először asztalhoz ülő korábbi világbajnoki döntős kedvező helyzetből várhatja a második játszmát. Kántor Gergely nagyon bátor játékot mutatott be a világklasszis Shakhriyar Mamedyarov ellen, de az azeri minden támadást kivédett, és nyert. Gledura Benjámin remizett, így neki is jó esélye van a továbbjutásra.

A visszavágókat szerdán játsszák, 1:1 esetén rapid partik döntenek a továbbjutásról csütörtökön.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)

2. forduló (a 64 közé jutásért)

1. játszma

Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2742)–Kántor Gergely (2559) 1:0

Luis Paulo Supi (brazil, 2575)–Rapport Richárd (2724) 0:1

Bobby Cheng (ausztrál, 2596)–Lékó Péter (2666) döntetlen

Amin Basszem (egyiptomi, 2629)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen