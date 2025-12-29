Keddi sportműsor: kezdődnek a darts-vb negyeddöntői, hat meccs a PL-ben
DECEMBER 30., KEDD
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
17.00: Tanzánia–Tunézia
17.00: Uganda–Nigéria
D-CSOPORT
20.00: Benin–Szenegál
20.00: Botswana–Kongói DK
ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
20.30: Burnley–Newcastle United
20.30: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Nottingham Forest–Everton (Tv: Match4)
20.30: West Ham United–Brighton & Hove Albion
21.15: Arsenal–Aston Villa (Tv: Arena4)
21.15: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
12. FORDULÓ
18.30: Al-Ettifak–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
23.30: Music City Bowl, Illinois–Tennessee (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NYOLCADDÖNTŐ
13.30 DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)
13.40: Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
14.55: Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)
16.10: Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)
20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
20.10: Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)
21.25: Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)
22.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.15: FEHA19–DEAC (Tv: M4 Sport)
18.30: DVTK Jegesmedvék–UTE
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: EC Villach–Graz 99ers, Villach
19.15. Black Wings Linz–Hydro Fehérvár AV19
19.15: Innsbruck–Red Bull Salzburg
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Pioneers Vorarlberg
Spengler-kupa
20.15: Fribourg (svájci)–Davos (svájci)(Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Terepkerékpár, világkupa, Diegem
18.25: nők, superprestige (Tv: Eurosport1)
19.55: férfiak, superprestige (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Váci NKSE
18.00: Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA
18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ilyen volt a 2025-ös év
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Détári Lajos a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 30 éves az utolsó televíziós Sportriporter kerestetik, amelynek legjobbjai ma is meghatározó szereplői a magyar médiának
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Farkas Sándor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Lósport, Ügetőszilveszter előtt, vendég: Krebs András, a Kincsem Park marketingigazgatója
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Somogyi Zsolt, Szegő Tibor, Tóth Béla
17.00: Beszéljünk magyarul a sportban is!
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Síugrás, így áll a Négysáncverseny az első állomás után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Jégkorong, körkép az elmúlt napok mérkőzéseiről
18.15: Jégkorong, élő közvetítés a FEHA19–DEAC csarnokbúcsúztató Erste Liga-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
18.40: Darts, világbajnoki aktualitások
19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Linz–Fehérvár ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
21.30: Az év értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág