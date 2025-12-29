Keddi sportműsor: kezdődnek a darts-vb negyeddöntői, hat meccs a PL-ben

DECEMBER 30., KEDD

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

17.00: Tanzánia–Tunézia

17.00: Uganda–Nigéria

D-CSOPORT

20.00: Benin–Szenegál

20.00: Botswana–Kongói DK

ANGOL PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ

20.30: Burnley–Newcastle United

20.30: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)

20.30: Nottingham Forest–Everton (Tv: Match4)

20.30: West Ham United–Brighton & Hove Albion

21.15: Arsenal–Aston Villa (Tv: Arena4)

21.15: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

12. FORDULÓ

18.30: Al-Ettifak–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

23.30: Music City Bowl, Illinois–Tennessee (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NYOLCADDÖNTŐ

13.30 DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)

13.40: Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

14.55: Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

16.10: Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

20.10: Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

21.25: Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

22.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.15: FEHA19–DEAC (Tv: M4 Sport)

18.30: DVTK Jegesmedvék–UTE

OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: EC Villach–Graz 99ers, Villach

19.15. Black Wings Linz–Hydro Fehérvár AV19

19.15: Innsbruck–Red Bull Salzburg

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Pioneers Vorarlberg

Spengler-kupa

20.15: Fribourg (svájci)–Davos (svájci)(Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Terepkerékpár, világkupa, Diegem

18.25: nők, superprestige (Tv: Eurosport1)

19.55: férfiak, superprestige (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Váci NKSE

18.00: Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA

18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Jó András, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ilyen volt a 2025-ös év

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Détári Lajos a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 30 éves az utolsó televíziós Sportriporter kerestetik, amelynek legjobbjai ma is meghatározó szereplői a magyar médiának

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Farkas Sándor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Lósport, Ügetőszilveszter előtt, vendég: Krebs András, a Kincsem Park marketingigazgatója

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Somogyi Zsolt, Szegő Tibor, Tóth Béla

17.00: Beszéljünk magyarul a sportban is!

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Síugrás, így áll a Négysáncverseny az első állomás után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Jégkorong, körkép az elmúlt napok mérkőzéseiről

18.15: Jégkorong, élő közvetítés a FEHA19–DEAC csarnokbúcsúztató Erste Liga-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

18.40: Darts, világbajnoki aktualitások

19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Linz–Fehérvár ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

21.30: Az év értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág