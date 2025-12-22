Nemzeti Sportrádió

Zambia a ráadás során mentett pontot az ANK-ban; nyert az előző torna bronzérmese

2025.12.22. 20:15
Így örültek a zambiaiak az egyenlítő gólnak (Fotó: AFP)
A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája A-csoportjának második, hétfői mérkőzésén Mali 1–1-es döntetlent játszott Zambiával, majd a B jelű négyesben Dél-Afrika 2–1-re legyőzte Angolát.

Az első félidő végén El Bilal Touré tizenegyest hibázott, így Mali csak a szünet után szerzett vezetést, szögletet követően Lassine Sinayoko volt élelmes, és lőtt közelről a kapuba. Úgy tűnt, a nyugat-afrikai csapat győzelemmel kezdi a tornát, ám a hajrában Patson Daka a kapuba csúsztatott, amivel Zambia pontot szerzett.

Az előző torna bronzérmese, Dél-Afrika begyűjtötte a három pontot Angola ellen. Az első játékrész közepén Oswin Appollis 13 méterről lőtt a jobb alsóba, a 35. percben Show egyenlített. A szünet után lesgólig jutottak a dél-afrikaiak, ám a Burnley játékosa, Lyle Foster később érvényes gólt szerzett, 20 méterről tekert a bal felsőbe, eldöntve a meccset.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Mali–Zambia 1–1 (Sinayoko 61., ill. Daka 90+2.)
Vasárnap játszották
Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Díaz 55., El-Kabi 74.)
B-CSOPORT
Dél-Afrika–Angola 2–1 (Appollis 21., L. Foster 79., ill. Show 35.)
21.00: Egyiptom–Zimbabwe

 

Ezek is érdekelhetik