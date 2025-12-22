Zambia a ráadás során mentett pontot az ANK-ban; nyert az előző torna bronzérmese

Az első félidő végén El Bilal Touré tizenegyest hibázott, így Mali csak a szünet után szerzett vezetést, szögletet követően Lassine Sinayoko volt élelmes, és lőtt közelről a kapuba. Úgy tűnt, a nyugat-afrikai csapat győzelemmel kezdi a tornát, ám a hajrában Patson Daka a kapuba csúsztatott, amivel Zambia pontot szerzett.

Az előző torna bronzérmese, Dél-Afrika begyűjtötte a három pontot Angola ellen. Az első játékrész közepén Oswin Appollis 13 méterről lőtt a jobb alsóba, a 35. percben Show egyenlített. A szünet után lesgólig jutottak a dél-afrikaiak, ám a Burnley játékosa, Lyle Foster később érvényes gólt szerzett, 20 méterről tekert a bal felsőbe, eldöntve a meccset.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Mali–Zambia 1–1 (Sinayoko 61., ill. Daka 90+2.)

Vasárnap játszották

Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Díaz 55., El-Kabi 74.)

B-CSOPORT

Dél-Afrika–Angola 2–1 (Appollis 21., L. Foster 79., ill. Show 35.)

21.00: Egyiptom–Zimbabwe