A Mosonmagyaróvár és az MTK is 38 gólt lőve nyert a női kézilabda Magyar Kupában
Az MTK a második félidőben nagyon simává tette a győzelmét a Szombathely ellen, így egyedüli másodosztályú csapatként ott lesz a negyeddöntőben. Szintén 38 gólt dobva nyert a Mosonmagyaróvár, amely már az első játékrészben eldöntötte a NEKA elleni találkozót.
A nyolc közé korábban a Vác és a Kisvárda jutott be, míg az ETO, FTC, DVSC hármas erőnyerőként került be a következő körbe.
NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
MTK Budapest (NB I/B)–Szombathelyi KKA 38–26 (17–14)
Ld: Lancz 11, Miklós K. 9, Bucsi 7, ill. Djatevszka 7, Pődör R. 6
NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 25–38 (10–21)
Ld: Alaxai 5, Utasi 5, ill. Stranigg 7, Tomova 7, Tóth G. 6, Falusi-Udvardi 5
Kedden játsszák
19.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport)
December 20-án játszották
Moyra-Budaörs–Váci NKSE 32–34 (16–19)
December 18-án játszották
Eszterházy SC (NB I/B)–Kisvárda Master Good SE 26–32 (13–16)