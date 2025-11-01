A vb előtti utolsó nagy dartstorna első fordulójában megismétlődik az Eb-döntő

A héten véget ért a PDC dartsszervezet 34 tornából álló Players Championship-idénye, így kialakult a decemberben rajtoló világbajnokság előtti nagy torna, a mineheadi Players Championship Finals 64 fős mezőnye. A 34 tornán elért ranglistapontszámok alapján kialakult rangsor szerint a 64 szereplő automatikusan be is került az ágrajzba, így sorsolásra sem volt szükség.

A sűrű PDC-menetrendben sok éljátékos a nagyrészt hétköznap megrendezett Players Championship-tornákat hagyta ki pihenés céljából, ezért a hagyományos világranglista élmezőnyének tagjai ebben a rangsorban a középmezőnyben találhatóak. A világelső Luke Humphries csak az 58., és úgy alakult, hogy a november végi PCF első fordulójában mindjárt Gian van Veennel kell játszania, akitől nemrég kikapott az Európa-bajnokság döntőjében.

Luke Littler csak a 36. kiemelt, míg Michael van Gerwen nem is került be a 64-es mezőnybe, miután csak a 102. helyen zárta az idei sorozat alapszakaszát. 2011 óta ez az első alkalom, hogy Van Gerwen nem tudta kvalifikálni magát majortornára (a 2017-es UK Openről hátsérülés miatt maradt le).

A 64 fős mezőnyben sok rég nem látott arc (köztük például Michael Smith) feltűnik majd, de Van Gerwenen kívül is lesznek neves hiányzók, mint Kim Huybrechts és Dimitri Van den Bergh, míg José de Sousa esetében ez már sajnos megszokottnak mondható.

Ami a Players Championship-idényt illeti, a 34 tornán 22 játékos osztozott a győzelmeken. A ranglistát az élen záró Gerwyn Price 4, Chris Dobey 3, Wessel Nijman, Damon Heta, Stephen Bunting, Ross Smith, Jermaine Wattimena, Ryan Searle és Joe Cullen 2-2 egynapos viadalt nyert meg, de nyert még Rob Cross, Gian van Veen, Gary Anderson, Martin Schindler, Josh Rock, Cameron Menzies, Jonny Clayton, Krzysztof Ratajski, James Wade, Bradley Brooks, Sebastian Bialecki, Jeffrey de Graaf és Luke Littler is.

A november 21. és 23. között sorra kerülő Players Championship Finals előtt, november 8-tól 16-ig rendezik meg a Grand Slam of Dartsot, a másik nagy tornát a világbajnokság előtt. Azon különböző tornák/sorozatok győzteseként vagy döntőseként, illetve a PDC selejtezőjéről 32 dartsos indul. A mezőnyt hétfőn nyolc négyfős csoportba sorsolják, csoportonként az első kettő jut az egyenes kieséses szakaszba.

Mindkét versenyt a Sport Tv közvetíti Magyarországon.

PDC GRAND SLAM OF DARTS (November 8–16., Wolverhampton)

A KALAPBEOSZTÁS

1. kalap (kiemeltek): Luke Humphries (angol, 1. – Premier League-győztes), Like Littler (angol, 2. – világbajnok), Michael van Gerwen (holland, 3. – World Series Finals-győztes), Stephen Bunting (angol, 4. – European Tour-tornagyőztes), James Wade (angol, 5. – World Matchplay-döntős), Jonny Clayton (walesi, 6. – Masters-döntős), Gian van Veen (holland, 7. – Európa-bajnok), Chris Dobey (angol, 8. – Players Championship-tornagyőztes)

2. kalap: Josh Rock (északír – World Cup-győztes), Danny Noppert (holland – selejtezős), Damon Heta (ausztrál – Players Championship-tornagyőztes), Gary Anderson (skót – European Tour-tornagyőztes), Gerwyn Price (skót – World Cup-döntős), Martin Schindler (német – European Tour-tornagyőztes), Nathan Aspinall (angol – European Tour-tornagyőztes), Luke Woodhouse (angol – selejtezős)

3. kalap: Daryl Gurney (északír – World Cup-győztes), Michael Smith (angol – selejtezős), Wessel Nijman (holland – selejtezős), Martin Lukeman (angol – Grand Slam of Darts-döntős), Ricky Evans (angol – selejtezős), Connor Scutt (angol – selejtezős), Niko Springer (német – European Tour-tornagyőztes), Lukas Wenig (német – selejtezős)

4. kalap: Karel Sedlácek (cseh – selejtezős), Cam Crabtree (angol – Development Tour-győztes), Stefan Bellmont (svájci – Challenge Tour-győztes), Beau Greaves (angol – Women’s Series-győztes), Lisa Ashton (angol – női World Matchplay-győztes), Jurjen van der Velde (holland – ifjúsági vb-döntős), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki – ázsiai sorozat-2.*), Alex Spellman (amerikai – észak-amerikai sorozat, győztes)

*A győztes Lourence Ilagan visszalépett

DARTS PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS (November 21–23., Minehead)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Gerwyn Price (walesi, 1.)–Max Hopp (német, 64.)

Rob Cross (angol, 32.)–Sebastian Bialecki (lengyel, 33.)

Martin Schindler (német, 16.)–Michael Smith (angol, 49.)

Niels Zonneveld (holland, 17.)–Nick Kenny (walesi, 48.)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Ritchie Edhouse (angol, 57.)

Brendan Dolan (északír, 25.)–Daryl Gurney (északír, 40.)

Cameron Menzies (skót, 9.)–Adam Lipscombe (angol, 56.)

Bradley Brooks (angol, 24.)–Martin Lukeman (angol, 41.)

Ross Smith (angol, 4.)–Niko Springer (német, 61.)

Jeffrey de Graaf (svéd, 29.)–Luke Littler (angol, 36.)

William O’Connor (ír, 13.)–Ricardo Pietreczko (német, 52.)

Gary Anderson (skót, 20.)–Mario Vandenbogaerde (belga, 45.)

Chris Dobey (angol, 5.)–Keane Barry (ír, 60.)

Mike De Decker (belga, 28.)–Cam Crabtree (angol, 37.)

Jonny Clayton (walesi, 12.)–James Hurrell (angol, 53.)

Luke Woodhouse (angol, 21.)–Alan Soutar (skót, 44.)

Wessel Nijman (holland, 2.)–Richard Veenstra (holland, 63.)

Karel Sedlácek (cseh, 31.)–Nathan Aspinall (angol, 34.)

Danny Noppert (holland, 15.)–Ricky Evans (angol, 50.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 18.)–Madars Razma (lett, 47.)

Gian van Veen (holland, 7.)–Luke Humphries (angol, 58.)

Krzysztof Ratajski (lengyel, 26.)–Raymond van Barneveld (holland, 39.)

Josh Rock (északír, 10.)–Gabriel Clemens (német, 55.)

Scott Williams (angol, 23.)–Ian White (angol, 42.)

Damon Heta (ausztrál, 3.)–Justin Hood (angol, 62.)

Andrew Gilding (angol, 30.)–Dom Taylor (angol, 35.)

Joe Cullen (angol, 14.)–Peter Wright (skót, 51.)

James Wade (angol, 19.)–Mickey Mansell (északír, 46.)

Jermaine Wattimena (holland, 6.)–Wesley Plaisier (holland, 59.)

Dave Chisnall (angol, 27.)–Ryan Joyce (angol, 38.)

Ryan Searle (angol, 11.)–Darren Beveridge (skót, 54.)

Kevin Doets (holland, 22.)–Callan Rydz (angol, 43.)