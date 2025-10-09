Veterán birkózó-világbajnokság: újabb két magyar érem, egy ezüst, egy bronz

Összesen tizenhárom magyar birkózónak szurkolhattunk szerdán a tatabányai veterán-vb-n, akik közül hárman az esti programban az éremért csatázhattak. A helyi illetőségű Ortó Krisztián (130 kg, C) orosz, mongol és amerikai rivális legyőzésével jutott be a döntőbe, a fináléban viszont kikapott az orosz (egyéni induló) Magomed Umarovtól – derül ki a magyar szövetség hírleveléből.

Ketten a vigaszágról eljutva bronzmérkőzésen voltak érdekeltek: Sipos Csaba (70 kg, C) veszített a mongol Urjanhaj Lhagvaszuren ellen, s ötödik lett, Puksa Ferenc (88 kg, D) viszont 6:3-ra megverte a kazah Aszkar Klusevet, így felállhatott a dobogó alsó fokára. Két nap után a magyar válogatott három arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel áll, csütörtökön a szabadfogású A-kategóriások lépnek majd szőnyegre Tatabányán.