Nemzeti Sportrádió

Veterán birkózó-világbajnokság: újabb két magyar érem, egy ezüst, egy bronz

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 08:53
null
Ortó Krisztián ezüstérmet nyert a tatabányai veterán vb-n (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)
Címkék
Puksa Ferenc Ortó Krisztián veterán birkózó-vb birkózás
Szerdán a második versenynappal, a szabadfogású C (45-50 évesek) és D kategória (51-55 évesek) küzdelmével folytatódott a 2025-ös veterán birkózó világbajnokság a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban.

 

Összesen tizenhárom magyar birkózónak szurkolhattunk szerdán a tatabányai veterán-vb-n, akik közül hárman az esti programban az éremért csatázhattak. A helyi illetőségű Ortó Krisztián (130 kg, C) orosz, mongol és amerikai rivális legyőzésével jutott be a döntőbe, a fináléban viszont kikapott az orosz (egyéni induló) Magomed Umarovtól – derül ki a magyar szövetség hírleveléből.

Ketten a vigaszágról eljutva bronzmérkőzésen voltak érdekeltek: Sipos Csaba (70 kg, C) veszített a mongol Urjanhaj Lhagvaszuren ellen, s ötödik lett, Puksa Ferenc (88 kg, D) viszont 6:3-ra megverte a kazah Aszkar Klusevet, így felállhatott a dobogó alsó fokára. Két nap után a magyar válogatott három arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel áll, csütörtökön a szabadfogású A-kategóriások lépnek majd szőnyegre Tatabányán.

Egyéb egyéni
2 órája

Kiss Balázs 17 kilót fogyott, s a veterán-vb-re visszatér

„A legnagyobb lendületet az adja, hogy a kisfiam láthasson birkózni versenykörülmények között.”

 

Puksa Ferenc Ortó Krisztián veterán birkózó-vb birkózás
Legfrissebb hírek

Kiss Balázs 17 kilót fogyott, s a veterán-vb-re visszatér

Egyéb egyéni
2 órája

Fritsch Róbert: Ebben van még bőven!     

Birkózás
2025.10.02. 09:21

Vitek Dárius: Szerintem Mirzazadehet is elkaphatom!

Birkózás
2025.09.27. 09:45

Losonczi Dávid: Erősebben fogok visszatérni

Birkózás
2025.09.26. 09:46

Lőrincz Tamás ismét bekerült a Nemzetközi Birkózószövetség sportolói bizottságába

Birkózás
2025.09.24. 12:52

Losonczi Dávid keresztszalagja elszakadt, így vállalta a vb-bronzmeccset

Birkózás
2025.09.23. 16:40

Birkózó-vb után: Európa leszakadt, mi teljesítettük a minimumelvárást

Birkózás
2025.09.23. 07:30

Losonczi Dávid kikapott a kirgiztől, ötödik helyen végzett a világbajnokságon

Birkózás
2025.09.21. 19:36
Ezek is érdekelhetik