Tekvandó-vb: Patakfalvy Luca a 32 között búcsúzott

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az Európa-bajnoki bronzérmes versenyző az első körben mindkét menetet megnyerve simán megverte az új-zélandi Pheline Rosint. Az első felvonás 35 másodperc után véget ért, amikor Patakfalvy Luca 12–0-ra vezetett, majd a másodikban 10–6-ra bizonyult jobbnak.

A következő fordulóban nagy taktikai csata zajlott: az első felvonásban nem született pont az utolsó tizenöt másodpercig, amikor Patakfalvy egy forgórúgással testre talált, így 4–0-val elvitte az első menetet. A folytatásban a felek egy-egy testtalálattal jutottak el az utolsó fél percig (2–2), abban viszont a kazah talált többször is (2–7), így jöhetett a döntő menet. A továbbjutásról döntő szakaszban Szevosztjanova szerzett előnyt, majd két intéssel 4–0-s vezetéssel várta a hajrát, amelyben jól védekezve megnyerte az összecsapást.

Minden idők legnépesebb vb-jén további hét magyar résztvevő lesz, köztük az olimpiai bajnok Márton Viviana, a két éve világbajnok Márton Luana, továbbá a 2022-ben vb-győztes, háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ötödik Salim Omar Gergely, akinek két testvére is indul, az Eb-ötödik Salim Sharif Gergely és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) aranyérmese, Salim Kamilah. Rajtuk kívül tagja még a válogatottnak a Grand Prix Final-győztes, Eb-harmadik Józsa Levente, illetve az Európai Játékokon bronzérmes Bailey Kelen.

(MTI)