NS-jótékonyság: beteg gyerekeken segít az olimpiai bajnok vívó

Andrásfi Tibor (jobbra) nagykövetként segíti az alapítványt

„Egy médiaeseményen találkoztam Hajós Istvánnal és az alapítvánnyal a 2024-es párizsi olimpia után” – idézte fel a kezdeteket Andrásfi Tibor az alapítvány sajtóközleményében. „Azóta több rendezvényen is részt vettem, az alapítvány jótékonysági árverésén pedig felajánlottam az olimpián kapott, limitált szériás telefonomat a szervezet céljainak támogatására. Egy ünnepi vacsora keretében kért fel Hajós István az alapítvány nagykövetének. A megtisztelő felkérést örömmel elfogadtam.”

Andrásfi nem csak a nevét adja az alapítványhoz, hanem személyes jelenlétével is igyekszik segíteni. Elmondása szerint olimpiai bajnokként több felelősséget kell vállalnia, és felhívhatja az emberek figyelmét a fontos ügyekre. Számára az érintett családokkal való találkozások a leginkább meghatározó élmények.

„Az alapítvány családi napjain és az aláírási ceremónián is volt lehetőségem találkozni az érintettekkel. Elsőre furcsa érzés volt, nem igazán tudtam, hogyan is szóljak a családokhoz. De szerencsére nagyon közvetlenek voltak a szülők és a gyerekek is, így hamar feloldódtam” – mondta a vívó, hozzátéve, hogy ezekre a találkozásokra az olimpiai aranyat is magával viszi, hogy a gyerekeknek és a szülőknek megmutathassa.

Andrásfi Tibor a jövőben a közösségi médiában és személyes megjelenéseivel is igyekszik minél több emberhez eljuttatni az alapítvány üzenetét.

„Bízom abban, hogy sokan bátorítást, kedvet kapnak ahhoz, hogy támogassák a családokat. Remélem, hogy az elkövetkező időszakban, ősszel és karácsony környékén még többen vesznek majd részt a programban.”

Az alapítvány fő programjának célja, hogy a „Fogadj örökbe egy családot” programján keresztül, rendszeres támogatást nyújtson azoknak a családoknak, amelyek életet veszélyeztető, súlyos, tartós betegséggel (például genetikai, idegrendszeri vagy mozgásszervi sérüléssel) küzdő gyermeket nevelnek. Egy család havonta 50 ezer forint támogatást kap. Az összeget az alapítvány nem közvetlenül a családoknak utalja, hanem a beküldött rezsi-, gyógyszer- és gyógykezelési számlák alapján közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti ki. Ez a módszer tehermentesíti a családokat és teljes átláthatóságot biztosít az adományozóknak. Az örökbefogadók már havi 5000 forinttal, egyéves vállalással is támogathatnak egy kiválasztott családot.

Hajós István, az alapítvány létrehozója szerint más ismert emberekkel is folynak tárgyalások, így tovább nőhet a nagykövetek száma.