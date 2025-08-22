Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: futás a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 09:35
Címkék
NS-jótékonyság futás jótékonyság
Vasárnap rendezik meg a Nyírség fővárosában az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivált.
 

Ez alkalommal is megtalálhatja minden futó a számítását, hiszen az 5, a 10 és a 21 kilométeres táv mellett – újdonságként – idén a 2.5 kilométert is választhatják azok, akiknek az 5 kilométer még sok, de az 1 kilométer már kevés (az 5 kilométeren azok vehetnek részt, akik a verseny napján betöltötték a 12. életévüket, 10 kilométeren és a félmaratoni egyéni kategóriában pedig azok indulhatnak, akik a verseny napján betöltötték a 14. életévüket).

A szervezők a gyermekeket is várják egy 1 kilométeres örömfutásra. Lesz jótékonysági futás is a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára, ennek a távja szintén 1 kilométer. A legjobbakat kupák, tárgyjutalmak és egyéb meglepetések várják.

A rajt és a cél Nyíregyházán, a Kossuth téren lesz, nevezni a helyszínen is lehet reggel 6 és 8 óra között. Először fél 9-kor a félmaratoni mezőnye rajtol, 8.40-kor indul a 10 kilométer, 8.50-kor az 5 kilométer, 8.55-kor a 2.5 kilométer résztvevői startolnak, 11.20-kor jön a gyermek-, 11.45-kor pedig a jótékonysági futás.

 

NS-jótékonyság futás jótékonyság
Legfrissebb hírek

NS-jótékonyság: megvannak az Álombajnokság északi régiós döntősei

Labdarúgó NB II
2025.08.15. 09:10

A Liverpool a mezeladási bevételeket jótékony célokra ajánlotta fel

Angol labdarúgás
2025.08.09. 17:00

Kubasi János célja kijutni a jövő évi Európa-bajnokságra

Atlétika
2025.08.06. 11:42

Jefferson-Wooden minden idők ötödik legjobb idejét futotta női 100 méteren

Atlétika
2025.08.02. 10:45

Szeptemberben lesz a „Könnyek a vízben” segélykoncert, az adományozás tovább folytatódik

Egyéb egyéni
2025.07.04. 11:34

Összefogtak a jó ügyért: kosárgálával segítettek a székelyföldi árvízkárosultakon

Kosárlabda
2025.06.25. 23:12

Futó az űrben – Kapu Tibor számos félmaratont teljesített és a Balatont is átúszta

Csupasport
2025.06.25. 17:24

Elhagyta a chipet, megfázott, elengedte a győzelmet, mégis övé lett az arany

Csupasport
2025.06.24. 15:58
Ezek is érdekelhetik