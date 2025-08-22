NS-jótékonyság: futás a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára

Ez alkalommal is megtalálhatja minden futó a számítását, hiszen az 5, a 10 és a 21 kilométeres táv mellett – újdonságként – idén a 2.5 kilométert is választhatják azok, akiknek az 5 kilométer még sok, de az 1 kilométer már kevés (az 5 kilométeren azok vehetnek részt, akik a verseny napján betöltötték a 12. életévüket, 10 kilométeren és a félmaratoni egyéni kategóriában pedig azok indulhatnak, akik a verseny napján betöltötték a 14. életévüket).

A szervezők a gyermekeket is várják egy 1 kilométeres örömfutásra. Lesz jótékonysági futás is a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára, ennek a távja szintén 1 kilométer. A legjobbakat kupák, tárgyjutalmak és egyéb meglepetések várják.

A rajt és a cél Nyíregyházán, a Kossuth téren lesz, nevezni a helyszínen is lehet reggel 6 és 8 óra között. Először fél 9-kor a félmaratoni mezőnye rajtol, 8.40-kor indul a 10 kilométer, 8.50-kor az 5 kilométer, 8.55-kor a 2.5 kilométer résztvevői startolnak, 11.20-kor jön a gyermek-, 11.45-kor pedig a jótékonysági futás.