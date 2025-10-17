Még magasabbra ugrott Szoboszlai értéke, ötmillió euróval többet ér a Liverpool támadója

A Transfermarkt legújabb, a Premier League-re vonatkozó piaci értékfrissítése alapján az angol élvonal játékosainak összértéke már meghaladja a 12.78 milliárd eurót – vette észre a Csakfoci. Szoboszlai Dominik eddig is magyar csúcsot jelentő értékét ötmillió euróval megemelték, így becslésük szerint a Liverpool támadója már 85 milliót ér. Ezzel csapattársával, Hugo Ekitikével együtt a PL 11. legértékesebb játékosának mondhatja magát. Kerkez Milos (45 millió €) és Pécsi Ármin becsült értéke (800 ezer €) nem változott.

1. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 85 millió euró 2. Kerkez Milos (Liverpool) 45 millió euró 3. Sallai Roland (Galatasaray) 10 millió euró 4. Dárdai Bence (Wolfsburg) 9 millió euró (értékét az elmúlt napokban lecsökkentették 12 millió euróról) 5. Willi Orbán (RB Leipzig) 8 millió euró Az öt legértékesebb Magyar labdarúgó a transfermarkt szerint

A PL legértékesebb játékosának továbbra is a Manchester City norvég csatárát, Erling Haalandot tartják (180 millió euró). Csapattársai, Rodri és Phil Foden szenvedték el a legnagyobb, 20 millió eurónyi értékcsökkenést: előbbit mostantól 90, utóbbit 80 millió euróra becsülik. Pozitív irányba a legnagyobb változtatásban a Newcastle támadója, Nick Woltemade részesült, 30 helyett 65 milliót ér a szakportál szerint.