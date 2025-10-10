Evezős beach sprint Eb: három-három felnőtt és junior magyar egység indul

A szakág 2028-ban bemutatkozik az olimpián. Los Angelesben férfi és női egypárban, illetve vegyes párosban hirdetnek majd bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni az indítókapuba. Ekkor a versenyzőnek ki kell ugrania a hajóból, és odasprintelnie a beérkezést jelző gombhoz, majd azt lenyomni.

Simon Béla szövetségi kapitány bízik benne, hogy a legjobb nyolc közé bejut mind a három felnőtt egység. A férfi egypárban szereplő Pétervári-Molnár Bendegúzzal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Bendegúz rendkívül robbanékony, fizikai képességeit tekintve ott van nemzetközi mezőnyben.”

A szövetségi kapitány ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy a háromszoros olimpikon evezős tavasszal betegséggel küzdött, illetve indult a kínai világbajnokságon is, így kevesebb ideje maradt a speciális felkészülésre.

Simon Béla tájékoztatása szerint a csütörtöki viharos időjárás miatt edzéseket is törölni kellett, és elképzelhető, hogy az időjárás átírhatja az előzetes programot.

A versenyek szombat délelőtt az időmérő futamokkal kezdődnek, majd 13 órától a legjobb nyolc közé jutásért szállnak vízre az egységek, a negyeddöntőtől pedig vasárnap folytatódik a program.

A MAGYAR KERET

Felnőttek: Preil Vivien (felnőtt női egypár), Pétervári-Molnár Bendegúz (felnőtt férfi egypár), Gadányi Zoltána és Szigeti Ferenc (felnőtt vegyes kétpár)

Juniorok: Nagy-Huszár Luca (junior női egypár), Moór Ádám (junior férfi egypár), Demkó Janka és Mezősi Márton (junior vegyes kétpár)