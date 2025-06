Schmitt Pál: Ha visszakerül Európába az olimpia, komolyan számításba jön Magyarország

„Mind a két szereplőt nagyon jól ismerem, hosszú évek óta, Thomas Bachot is, akivel a NOB-ban évtizedekig együtt dolgoztam, és Kirsty Coventryt is, aki egy darabig a sportolói bizottság elnöke volt, aztán lett rendes NOB-tag” – mondta a Nemzeti Sportrádióban Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnöke, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöki posztját is hosszú évekig betöltötte.

A NOB új elnökéről a Nemzet Sportolója úgy nyilatkozott: bár Coventrynek kétgyermekes anyaként nem lesz könnyű dolga, felkészült arra, hogy ellássa feladatát.

„Thomas Bach arról beszélt az átadási ceremónián, úgy gondolja, olyannak adja át a stafétabotot, aki tovább tudja azt vinni. Nem könnyű a helyzet, hiszen most finoman fogalmazva is nagy turbulencia van a világpolitikában. Ezt mind kezelni kell. Jön a téli olimpia, azt már lehet látni, hogy még akkor is, ha Ukrajnában békekötésre kerül sor, az oroszokat már nem fogják meghívni, mert nem vesznek részt a kvalifikációs versenyeken” – jelezte Schmitt Pál, milyen komoly kihívások várnak az új NOB-elnökre, akinek nyilvánvalóan szerepe lesz a 2036-os olimpiai rendezési jogának odaítélésében is, amely a magyar sportdiplomata szerint egy éven belül nem fog megtörténni.

„Mi, magyarok érdekeltek vagyunk a játékok odaítélésében – úgy képzelem, a következő egy évben erre a fontos döntésre még nem kerül sor – jelentette ki. – Óriási a konkurencia, nagyon sokan jelentkeznek, Európából és Ázsiából is – gondolok itt Indiára, Isztambulra vagy talán Madridra. Van bőven vetélytárs, úgyhogy fel kell kötni a felkötendőnket, de úgy érzem, hogy ha Európába kerülnek vissza a játékok, akkor komolyan számításba jövünk mint esélyes.”