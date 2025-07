Gyulay Zsolt: Magyarországnak 2036-ban lehet nagy esélye olimpiát rendezni

A sportvezető erről az m4sport.hu Bennfentes című műsorában beszélt, hozzátéve, hogy szerinte 2027 körül hívnak majd meg egy-egy országot azok közül, amelyek most konzultálnak a rendezésről.

„Egy olyan olimpia hasznára válna Magyarországnak, amely nem jár sportberuházással, hanem infrastrukturális fejlődést hoz a városnak. Hiszek abban, hogy lehet egyszer egy olyan nagy ügy, amelyért mindenki összefog és hasznot hoz az országnak. Fejlesztésekben, lélekben, mindenben. Egy olimpiát ilyennek tartok” – fogalmazott Gyulay Zsolt, hozzátéve, hogy ehhez politikai konszenzusra is szükség van. – Szakmai programban remekül áll a MOB, ha lesz megegyezés, akkor ez alapján esélyesek is lehetünk. A fővárosnak óriási esély, hogy olyan fejlesztéseket hozzon előrébb, amelyekre amúgy is szüksége van. Harminchatban jöhet vissza az olimpia Európába, akkor lehet esélyünk. Ha mégsem, akkor már nem is lesz. Nem látom az európaiakban azt a nagy elhatározást, harminchatra nincs olyan nagy konkurencia. A következőre már lenne” – mondta.

A MOB elnöke szerint irreális elvárás, hogy Magyarország az olimpiai éremtáblázaton az első tízbe kerüljön, ugyanakkor a tíz aranyérem megszerzésére lát esélyt a 2028-as Los Angeles-i játékokon is.

A MOB elnöki posztja mellett Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójaként is dolgozik, a műsorban pedig szó esett a mogyoródi létesítmény felújításáról és az augusztus elején sorra kerülő 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjról is.

„Tíz hónap volt arra, hogy lebontsuk a főépületet és a lelátót, már el is készültek az újak, így ott tartunk, ahol kell. Volt egy GT Open-verseny, ami jól sikerült. Vannak ideiglenes megoldások, nincs még kész teljesen minden. A jogtulajdonos előírása az volt, hogy nem látszhat építkezés” – emlékeztetett, s kiemelte, olyan épületeket bontottak le, amelyek az 1980-as évek második felében készültek.

„1985-ben szocialista nagyvállalatok rohamtempóban építették ezt a létesítményt, nem felelt meg semmiféle előírásnak, szenvedtünk és már a futamot is veszélyeztette az az állapot, ami volt. Megújítottuk a közműveket, aztán a műveleti operatív központ, majd egy irodaház következett és a depo kiszélesítése, mert a világ legkisebbje volt a miénk” – mondta Gyulay, aki korábban azt nyilatkozta, a Hungaroring felújítása egy új korszak kezdete a magyar autósport történetében.

„A kornak megfelelő, versenyképes ingatlanunk van. Huszonhatig volt szerződésünk, jövőre lenne az utolsó futam Magyarországon, ha ez a felújítás nem történik meg. Lehet maketteket mutogatni, de az amerikaiakat hidegen hagyta volna ez. A hosszabbítás alapvető feltétele volt ez a felújítás” – hangsúlyozta.