Bátorfi Zoltán szerint Németország az asztalitenisz Mekkája

Női válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya a németországi körülményekről, a Boros Tamara szövetségi kapitánnyal való együttműködésről és az Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúzó magyar női csapatról is elmondta véleményét: „A számok azt sugallják, hogy nagyon sima volt, de én inkább meggyőzőnek mondanám – értékelte csapata győzelmét a Nemzeti Sportrádióban adott interjújában Bátorfi Zoltán. – Azért voltak nehéz pillanatok, a döntőben, elődöntőben, nem volt ez annyira sima. De minket is meglepett, hogy meccsveszteség nélkül tudtok megnyerni az Európa-bajnokságot.”

A folytatásban a nyolcaddöntőben búcsúzó magyar csapat játékáról beszélt: „Sajnos a mérkőzéseiket nem láttam, de abszolút szép teljesítmény, hogy ezzel a fiatal csapattal a legjobb tizenhat közé be tudott jutni a női együttes, innen is gratulálok nekik. Nagyon tehetséges a három kislány, és remélem, hogy töretlen lesz a fejlődésük.”

„Fantasztikus a munka Boros Tamarával – tért át a szövetségi kapitánnyal való együttműködésére. – Abszolút ideális vele dolgozni, nagyon jól érzem magam, és remélem, Tamara is. A filozófiánk nagyon hasonló, kiegészítjük egymást. Szerintem nagyon szerencsés, hogy én már voltam az ő pozíciójában, és tudom, egy szövetségi kapitány mit szeretne a segédedzőjétől. Megpróbálom mindig teljesíteni ezeket a feladatokat, és abszolút egymást kiegészítve tudunk együttműködni.”

A németországi körülményekről Bátorfi azt mondta: „Németország a világ asztalitenisz életében abszolút a top, top, top... Ez a pingpong Mekkája!”

Hallgassa meg a teljes beszélgetést!