Asztalitenisz: Szudi Ádám nyolcaddöntőbe jutott a bolgár WTT-versenyen

Miközben a világ legjobbjai Malmőben, az európai Grand Smash-versenyen szerepelnek, azok számára, akik nem fértek be a svédországi mezőnybe, a WTT-sorozat feeder besorolású bulgáriai tornája kínál lehetőséget. Utóbbi eseményen a rutinosnak számító, 29 éves Szudi Ádám, valamint a néhány héttel ezelőtt egyesben ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid is ott volt az indulók között.

Az első forduló felemás mérleggel zárult a mieink számára: Szudi izgalmas, ötjátszmás meccsen legyőzte „évtizedes” vetélytársát, az olasz Mihai Bobocicát, Szántosi fiatalos lendülete azonban ezúttal kevés volt Amalraj Anthony ellen, a 39 esztendős indiai nagyon simán jutott tovább. A folytatásban Szudinak a nyolcaddöntőért a 15. helyen kiemelt osztrák Maciej Kolodziejczyk következett, s az egyesben négyszeres magyar bajnok asztaliteniszező gond nélkül vette az akadályt, jogot szerezve arra, hogy a 16 között megmérkőzzön az olasz Niagol Stoyanovval. A két magyar játékos párosban is asztalhoz állt – nem sok sikerrel. A Matteo Mutti, Andrea Puppo kettős elleni nyolcaddöntő ötödik szettjében 11:10-nél Szudiéknak meccslabdájuk is volt, végül mégis az olasz duó kvalifikált a nyolcaddöntőbe.

WTT-SOROZAT, FEEDER, PANAGJURISTE

Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért:

Szudi Ádám–Bobocica (olasz) 3:2 (6, –8, –9, 7, 6)

Anthony (indiai)–Szántosi Dávid 3:0 (4, 7, 5)

A 16 közé jutásért:

Szudi–Kolodziejczyk (osztrák) 3:1 (–8, 6, 1, 7)

Páros. Nyolcaddöntő:

Mutti, Poppo (olasz)–Szudi, Szántosi 3:2 (7, –9, –9, 7, 12)

