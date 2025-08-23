Asztalitenisz: Szudi Ádám a nyolcaddöntőben búcsúzott

Két szép győzelem után Szudi Ádám a nyolcaddöntőben állt asztalhoz a WTT-sorozat Panagjuristében zajló feeder besorolású versenyén. Rajta kívül a nyáron ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid is ott volt a mezőnyben, ám ő már a főtábla első fordulójában búcsúzott, s hasonlóan járt a két magyar játékos alkotta páros is. Az egyesben négyszeres magyar bajnok Szudi viszont még pénteken előbb az olasz Mihai Bobocicát, majd az osztrák Maciej Kolodziejczyket győzte le, így szombaton Niagol Stoyanov várt rá.

A 38 esztendős olaszt a 15. helyen emelték ki a szervezők, a papírforma alapján ő tűnt valamivel esélyesebbnek, ráadásul Szudi a rajnál kicsit „beragadt”, s ugyan az első szett közepén akadt egy jó időszaka, az olasz jutott előnyhöz. A folytatásban Szudinak sikerült koncentráltabban játszania, aminek meg is lett a jutalma, a végig kiegyenlített küzdelmet hozó második játszmát megnyerve 1:1-re alakította az állást, ám ezzel – mint később kiderült – el is lőtte a puskaporát, Stoyanov ugyanis a harmadik és a negyedik etapban szinte végig irányítva kiharcolta a negyeddöntőbe jutást, míg Szudi és ezzel a magyar küldöttség számára véget ért a verseny.

WTT-SOROZAT, FEEDER, PANAGJURISTE

Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő:

Stoyanov (olasz)–Szudi Ádám 3:1 (9, –9, 9, 7)