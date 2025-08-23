Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Szudi Ádám a nyolcaddöntőben búcsúzott

2025.08.23. 15:54
Szudi Ádám küzdött, de továbbjutnia ezúttal nem sikerült (Fotó: WTT)
WTT Szudi Ádám asztalitenisz
A WTT-sorozat Bulgáriában zajló feeder versenyén a legjobb 16 közé bejutó Szudi Ádám négy játszmában vereséget szenvedett az olasz Niagol Stoyanovtól.

Két szép győzelem után Szudi Ádám a nyolcaddöntőben állt asztalhoz a WTT-sorozat Panagjuristében zajló feeder besorolású versenyén. Rajta kívül a nyáron ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid is ott volt a mezőnyben, ám ő már a főtábla első fordulójában búcsúzott, s hasonlóan járt a két magyar játékos alkotta páros is. Az egyesben négyszeres magyar bajnok Szudi viszont még pénteken előbb az olasz Mihai Bobocicát, majd az osztrák Maciej Kolodziejczyket győzte le, így szombaton Niagol Stoyanov várt rá.

A 38 esztendős olaszt a 15. helyen emelték ki a szervezők, a papírforma alapján ő tűnt valamivel esélyesebbnek, ráadásul Szudi a rajnál kicsit „beragadt”, s ugyan az első szett közepén akadt egy jó időszaka, az olasz jutott előnyhöz. A folytatásban Szudinak sikerült koncentráltabban játszania, aminek meg is lett a jutalma, a végig kiegyenlített küzdelmet hozó második játszmát megnyerve 1:1-re alakította az állást, ám ezzel – mint később kiderült – el is lőtte a puskaporát, Stoyanov ugyanis a harmadik és a negyedik etapban szinte végig irányítva kiharcolta a negyeddöntőbe jutást, míg Szudi és ezzel a magyar küldöttség számára véget ért a verseny.

WTT-SOROZAT, FEEDER, PANAGJURISTE
Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő:
Stoyanov (olasz)–Szudi Ádám 3:1 (9, –9, 9, 7)

 

 

WTT Szudi Ádám asztalitenisz
