Világszínvonalú cheer edzőképzés indul hazánkban

2025.09.29. 20:30
Címkék
Új korszak kezdődik a magyar cheerleading életében: októberben elindul a sportág eddigi legnagyobb hazai edzőképzési programja, amely nemcsak szakmai mérföldkő, hanem valódi esély a sportág szélesebb körű elterjesztésére. Simon Gábor, a Magyar Cheer-szövetség elnöke a Nemzeti Sportrádióban beszélt a kezdeményezésről.

 

„Jól állunk, a két szakág képzésére eddig körülbelül 70 jelentkezőnk már van, de szeretnénk még többeket megszólítani, mert a célunk, hogy bővítsük a kört.  Szeretnénk elérni a közoktatásban dolgozó testnevelő tanárokat, akik mondjuk pont azon gondolkodnak, hogy esetleg csapatot indítsanak az iskolájukban” – mondta Simon Gábor, a Magyar Cheer Szövetség elnöke. – „Egy cheerleader-csapat egy városi, iskolai közösségen belül nagyon jól mutat mindenféle rendezvényen, hiszen amellett egy ez egy sportág, egy nagyon színes programja tud lenni bármilyen programnak, vagy csak egy helyi, iskolai focicsapat meccsét is fel tudja dobni.”

Az edzőképző program jelentősége abban is rejlik, hogy ilyen volumenű, központilag szervezett cheer edzőképzés még nem volt hazánkban. A tanfolyamok kifejezetten a cheerleading szakmai igényeire fókuszálnak, a sportág két fő ágát – a táncos  és az akrobatikus cheerleadinget – külön-külön, több szinten oktatják. A képzéseket Európa és a világ legjobb edzői tartják: világbajnok finn szakemberek, cseh, szlovén és portugál trénerek, valamint a sportág élvonalát képviselő svéd oktatók érkeznek Budapestre. – olvasható a Magyar Cheer-szövetség honlapján.

A TELJES BESZÉLGETÉS IDE KATTINTVA MEGHALLGATHATÓ!

 

