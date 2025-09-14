Van Gerwen újra a régi, nagy játékkal nyerte meg a World Series of Darts döntőjét

A háromszoros világbajnok holland szinte végig a legszebb napjaira emlékeztető formában dobott a versenyen. Van Gerwennek nagyon nehéz ága volt, hiszen a döntőig vezető úton Wessel Nijmant, Rob Crosst, Luke Humphriest és Josh Rockot kellett legyőznie. És meg is csinálta!

A döntőben akár Gerwyn Price is lehetett volna az ellenfele, ám a walesi hiába vezetett 9–5-re is Luke Littler ellen az elődöntőben, a hajrában sokszor rontott a kiszállóknál. Littler kihasználva a lehetőséget utolérte riválisát, majd döntő legben le is győzte.

A fináléban Littler csak egyszer vezetett, 2–1-nél, ettől etekintve Van Gerwen volt a jobb volt. A holland végül 11–7-re győzött, közel 50 százalékos kiszállózással kompenzálta Littler nagyon körátlagát. Sikeréért 80 ezer fontot (36.2 millió forint) kapott.

Van Gerwennek ez volt a hatodik diadala a World Series of Darts döntőjében, és két év után az első nagy tornasikere.

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS FINALS 2025 (Amszterdam)

Negyeddöntő

Josh Rock (északír, 95.44)–Mike De Decker (belga, 92.75) 10–6

Luke Humphries (angol, 97.73)–Michael van Gerwen (holland, 106.45) 5–10

Luke Littler (angol, 107.31)–Ross Smith (angol, 106.12) 10–8

Gerwyn Price (walesi, 100.29)–Chris Dobey (angol, 99.25) 10–8

Elődöntő

Rock (99.59)–Van Gerwen (102.09) 6–11

Littler (100.08)–Price (99.53) 11–10

Döntő

Van Gerwen (98.37)–Littler (101.99) 11–7