Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vk: Major Veronika negyedik lett légpisztolyban

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2025.09.13. 10:27
Major Veronika (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook, archív)
Major Veronika légpisztoly sportlövészet
Major Veronika a negyedik helyen végzett a 10 méter légpisztoly versenyszámban a kínai Ningpóban zajló sportlövő-világkupaversenyen.

 

 

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bronzérmes Major Veronika az alapversenyben 584 kört lőtt és harmadikként került a nyolcas döntőbe, amelyben rajta kívül két-két indiai és kínai, továbbá egy-egy dél-koreai, szerb és vietnámi versenyző szerepelt. 

Az aranyérmet az indiai Esha Singh szerezte meg 242.6 körrel, Major 198.4-gyel zárt. A magyar küldöttség eddig egy bronzérmet gyűjtött Ningpóban, kedden a Major, Nagy Ákos Károly kettős végzett a harmadik helyen a légpisztoly vegyes csapat számban.

 

