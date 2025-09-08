Schmidt Ádám: A Sportoló Nemzet Tanév célja a közösségi sport fejlesztése

Hangsúlyozta, szemléletformálására van szükség a fiatalok gondolkodásában, miszerint aki nem versenysportoló, annak elég a testnevelés. Hozzátette, a testnevelésórákat is „XXI. századivá, érdekessé kell tenni”, a testnevelők megítélésén pedig mindenképpen javítani kell.

Schmidt Ádám kiemelte, a program részeként egykori és jelenlegi sportolók nagykövetként dolgoznak azért, hogy ösztönözzék a fiatalokat, megismertessék őket azzal, hogy a sport milyen hozzáadott értékkel bír. Hozzáfűzte, már több egyesülettel is megállapodás született annak érdekében, hogy együttműködjenek az iskolákkal, a fiatalokat pedig sporteseményekre szóló ingyenes belépőjegyekkel szeretnék motiválni.

Schmidt Ádámot augusztusban nevezték ki a 2027-es budapesti vizes világbajnokság kormánybiztosának, ezzel kapcsolatban elárulta, a fő feladata, hogy koordinálja az egyes szereplők munkáját és bemutassa a kormányzat irányába, hol tartanak az előkészületek. Megjegyezte, jelenleg a lehetséges helyszínekről dolgoznak egy kormányelőterjesztésen. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha minél több magyar szurkoló drukkolhatna a helyszínen, ezzel is hozzásegítve a hazai sportolókat az olimpiai kvalifikációhoz.

A sportállamtitkár beszélt a Világjátékokon kiválóan szereplő magyar csapatról, amely 11 arany-, 8 ezüst- és 5 bronzérmet szerzett. Mint elmondta, ők a „magyar sport támaszai”, de kiemelte a milánói kajak-kenu világbajnokságon az éremtábla élén végző együttest, valamint az öttusa-világbajnokságon sikereket elérő magyar sportolókat, akik már Los Angeles-i „szemüvegen keresztül nézve” is bíztatóan teljesítettek.

Schmidt Ádám kitért a Balatonfőkajáron rendezett MotoGP-versenyhétvégére is, amely a Forma-1-gyel kiegészülve egy rendkívül erős „csomag”, olyan ernyőt jelenthet, mely alá fel lehetne építeni a hazai autó-motorsport stratégiát.

A sportállamtitkár a labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős rajtjával kapcsolatban megjegyezte, előzetesen „aláírta volna” Írországban a döntetlent, kedden pedig a portugálok ellen a Puskás Arénában szurkol az együttesnek, amely az elmúlt tíz évben többször is borítani tudta a papírformát.