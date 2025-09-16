Nemzeti Sportrádió

RubikSakk a Magyar Nemzeti Galériában

2025.09.16. 13:38
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A Rubik-kocka és a sakk kapcsolata az egyik fő témája a 11. Világsakkfesztiválnak, amelynek hagyományosan a Magyar Nemzeti Galéria ad otthon szeptember 30-án.

 

Az évről évre megújuló sakkfesztivál, amelynek idén is a Morgan Stanley a fő támogatója, ezúttal is minden korosztálynak kínál programokat, és mint mindig, ezúttal is találkozhatunk különlegességekkel. Ilyen például a láthatatlan sakk, amelyben minden bábu ugyanolyan színű. John Lennon és Yoko Ono is játszott teljesen fehér készlettel, de most Polgár Judit és szintén olimpiai ezüstérmes Ács Péter méri össze tudását.

A fő attrakció alighanem a RubikSakk. Ez egy vegyes páros csapatjáték, ami a sakk stratégiai elemeit ötvözi a Rubik-kocka logikai kihívásaival.

A játék a hagyományos sakkal indul, de a játszma egy pontján megszólal egy csengő. Ekkor a másik két csapattagon a sor, ők elkezdik kirakni az eléjük tett Rubik-kockát. A sakkjátszma csak akkor folytatódhat, és a soron következő fél csak akkor léphet, ha a társa kirakja a kockát.

„Előre számolni, vizualizálni, térben látni, nagyon sok mindent fejleszt mind a két játék – magyarázta lapunknak a Polgár Judit. – Úgy gondoltam, hogy ezeknek az összepárosítása egy különleges, új játékot eredményez. Nagyon sokan kockáznak és sakkoznak is, de van, aki csak kockázik, így csapatként kiegészítik egymást.”

„Éppen Cambridge-ben voltunk Rubik Ernővel – tavaly novemberben a Rubik-kocka feltalálásának ötvenedik évfordulóján (a szerk.) –, sok szó esett a kocka különböző felhasználási módjáról. Építészmérnökök, pszichológusok, matematikusok, oktatásban dolgozó emberek elmondták, hogy milyen formában ad hozzá a szakterületükhöz ez a játék. Körülbelül ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy a kockát a sakkal is össze lehet hozni.”

A Világsakkfesztivál során szintén fontos esemény lesz a közösségi szimultán, melynek során Polgár Judit online játszik különböző csoportok ellen a világ minden tájáról.

Az idei esemény mottója: a sakk nem csupán sport, hanem gondolkodásmód, kreatív kaland és közösségi élmény.


 

 

