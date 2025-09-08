Rapport kikapott az éllovastól, Gaál kétszeres remizett a Grand Swiss-tornán



A negyedik fordulóban Rapport Richárd sötéttel értékes győzelmet aratott a szerb Alekszandr Predke ellen, majd az ötödikben jött az éllovas Parham Magszudlu, az iráni három győzelemmel és egy döntetlennel vezette a mezőnyt. Sajnos Rapport nem tudott felülkerekedni riválisán, sőt, az iráni sötéttel is begyűjtötte a pontot.

Az eddig visszafogott teljesítményt nyújtó Szjugirov Szanan a negyedik játéknapon nyert a nigériai Tennyson Ewomazino Olisa, majd a korábbi kétszeres Eb-ezüstérmes és kétszeres Eb-bronzérmes grúz Baadur Dzsobavával döntetlent játszott.

A nőknél a nagyszerű teljesítményt nyújtó Gaál Zsóka vasárnap és hétfőn is remizett, így továbbra is a középmezőnyben áll.

A 11 fordulós FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND

Nyílt torna (11 forduló)

4. forduló

Alekszandr Predke (szerb, 2609)–Rapport Richárd (2711) 0:1

Tennyson Ewomazino Olisa (nigériai, 2287)–Szjugirov Szanan (2627) 0:1

5. forduló

Rapport Richárd (2711)–Parham Magszudlu (iráni, 2692) 0:1

Szjugirov Szanan (2627)–Baadur Dzsobava (grúz, 2590) döntetlen

Az állás: 1. Magszudlu 4.5 pont, 2. Abhimanyu Mishra (amerikai, 2611) 4, 3. Marcadria Maurizzi (francia, 2610) 4, …30. Rapport 3, …84. Szjugirov 2

Női torna (11 forduló)

4. forduló

Gaál Zsóka (2388)–Meruert Kamaligyenova (kazah, 2349) döntetlen

5. forduló

Umida Omonova (üzbég, 2252)–Gaál Zsóka (2388) döntetlen

Az állás: 1. Ulviyya Fataliyeva (azeri, 2385) 4 pont, 2. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 4, 3. Katyerina Lagno (orosz, 2505) 4, …25. Gaál Zsóka 2.5