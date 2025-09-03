Magyar arany- és ezüstérem a szerbiai parasportlövő világkupán

A Magyar Paralimpiai Csapat Facebook-oldalán olvasható beszámoló szerint a puskás Rescsik (Cél-Tudat SE) az 50 méteres összetett versenyszámban az alapversenyben elért 585 körös eredményével diadalmaskodott, míg 10 méteres álló számban az első helyen jutott be a fináléba, ahol a szlovák Radoslav Malenovskyval szemben nagy csatában alulmaradt.

A viadal másik magyar résztvevője, Döme István (KSI) három számban indult: 25 méter sportpisztolyban 9., légpisztollyal a 31 fős mezőnyben 18., 50 méter szabadpisztolyban 19. lett.

Az újvidéki vk-n 31 ország 119 versenyzője vett részt.