NS-dokumentumfilm: visszatérés Madridba

A mögöttünk álló szűk egy évben többször volt alkalom feleleveníteni a Sóstói Stadionban a Videoton 1984–1985-ös idényben bemutatott bravúrját. Csongrádi Ferencék az UEFA-kupában sztárcsapatokon keresztül jutottak el a döntőig, majd a koronát azzal tették fel a teljesítményükre, hogy a Santiago Bernabéu Stadionban legyőzték a Real Madridot is.

Hat alkalommal már nosztalgiázhatott, találkozhatott a hősökkel a fehérvári közönség, de a menetelésnek a Nemzeti Sport is emléket kívánt állítani. Mégpedig fő profiljától eltérő módon: nem írásban, nyomtatásban, vagy online térben, hanem egy egész estés filmmel.

„Télen álltam oda a lapvezetés elé azzal az ötlettel, hogy érdemes lenne valamelyik fehérvári hőst visszavinni Madridba, bemenni vele a Bernabéuba, összehozni a régi ellenfelekkel, és engedni, hogy meséljen mindarról, ami egy egész országot tartott lázban negyven éve – mondta Bobory Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa, aki korábban a Videoton labdarúgója is volt, édesapja pedig a klub első NB I-es csapatában játszott. – Szerencsére Bardóczy Gábor ügyvezetőnek és Szöllősi György főszerkesztőnek megtetszett az ötlet, és alkotótársaimmal, Varga Zoltánnal és Szabóky Zsolttal munkához láttunk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy Cser-Palkovics András polgármester úr, a város és a klub is a kezdettől fogva támogatta a film megvalósulását, ennek is köszönhetően május elején Csongrádi Ferenccel, Disztl Péterrel és Szabó Józseffel elutaztunk az 1985-ös hőstett helyszínére, Madridba. A filmben azonban nemcsak ők szólalnak meg, hanem szinte az összes régi csapattárs, összességében mintegy húsz szereplő eleveníti fel emlékeit a nagy menetelésről. S bár erről a csapatról korábban is készültek különböző alkotások, nekünk is sikerült olyan szemszögből megmutatni azt a csodálatos idényt, ami rengeteg újdonságot tartogat a nézők számára.”

A premier megtekintése természetesen ingyenes, a későbbiekben pedig a Nemzeti Sport YouTube-csatornáján is meg lehet majd nézni a filmet.