Major Veronika közel a döntőhöz a ningpói világkupaversenyen

P. G.P. G.
2025.09.10. 19:40
Major Veronika nagyszerűen kezdett sportpisztolyban (Fotó: Nagy Gábor)
Az olimpiai bronzérmes Major Veronika nagyszerűen kezdett sportpisztolyban, a pontlövészet után a második helyről várhatja a folytatást a ningpói világkupaversenyen.

Major Veronika és Nagy Ákos Károly bronzérme adta meg az alaphangot a sportlövők ningpói világkupaversenyén – ezért (is) hasznos a vegyes páros az egyéni küzdelmek előtt. Pisztolyosaink szerdán ismét lőállásba léptek: a nők elkezdték a 25 méteres szám alapversenyét, a férfiaknál 10 méteren a döntőt is megrendezték.

Kezdjük a hölgyekkel, már csak azért is, mert az olimpiai bronzérmes Major Veronika szenzációsan teljesített a pontlövészetben, ráadásul sorozatról sorozatra rátett egy lapáttal. Az első szériában 96, a másodikban 99 körig jutott, a harmadikban pedig nem hibázott, a maximális 100 kört érte el. A csütörtöki gyors szakasz előtt a kínai Jao Csien-hszün vezet 298 körrel, Major a második helyről várja a folytatást (295), és bár mögöttük nagyon sűrű a mezőny, a magyar pisztolyos jó eséllyel pályázik a döntőbe jutásra.

Férfi légpisztolyban Nagy Ákos Károly volt közel a fináléhoz, csupán kevesebb belső tízese miatt maradt le róla. A még juniorkorú versenyző az első és az utolsó sorozatban lőtt a legjobban, 582 körrel zárt, ami az esetek többségében döntőt ér. Ezúttal a 11. helyre volt elegendő, míg a másik magyar induló, Rédecsi Máté 570 körrel a 39. helyen végzett.

SPORTLÖVÉSZET
VILÁGKUPAVERSENY, NINGPO
Férfi 10 méter, légpisztoly
1. Hu Kaj (kínai) 242.3 kör
2. Ju Csang-csie (kínai) 241.5
3. Solari (svájci) 220.4
…11. Nagy Ákos Károly 582 (az alapversenyben)
…39. Rédecsi Máté 570 (az alapversenyben)

 

