Lehmann Csongor bronzérmes lett Karlovy Varyban a triatlon-vk-sorozatban

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2025.09.14. 18:07
Fotó: Facebook/Magyar Triatlon Szövetség
Címkék
triatlon Kropkó Márta Lehmann Csongor Dévay Márk Dévay Zsombor
Csehországban folytatódott a triatlon világbajnoki sorozata, a férfiak versenyén Lehmann Csongor nagyszerű teljesítménnyel harmadikként zárt, Dévay Márk tizedik lett. A nőknél Kropkó Mártát egy balszerencsés láncleesés nehezítette.


A gyógyvizéről nevezetes Karlovy Varyban rendezték a triatlon világbajnoki sorozat hatodik állomását, a női és a férfi mezőnyben is több magyar sportoló mérette meg magát. Az olimpiai távon zajló viadalon Dévay Márk elsőként teljesítette az 1500 méteres úszást, majd a későbbi győztes német Henry Graffal szökött a 40.8 kilométeres kerékpározás során. Lehmann Csongor hetedikként zárta az úszást, a bringázás során az első üldözőbolyban dolgozott. Graf a négy körös, tíz kilométeres futás elején alakított ki előnyt, Dévayt féltávnál érték utol az üldözők, köztük Lehmannal.

A hajrában sűrűn nézegetett hátra Graf, mögötte közelített nagy tempóban a brazil Miguel Hidalgo, de beérni már nem tudta. A harmadik helyen az erejét remekül beosztó Lehmann érkezett, aki meggyőző teljesítménnyel szerezte meg a bronzérmet. Dévay Márk tizedik lett, testvére, Zsombor kitartó futásának köszönhetően 16. helyen fejezte be a versenyt.

A nőknél két magyar indult, Kropkó Márta hat másodperces hátrányban ötödikként jöhetett ki a vízből, a kerékpározás vége felé viszont egy kellemetlen incidens szólt közbe. Az esélyesek csoportjában tekerve egy emelkedő közepén leesett a lánca, ki kellett állnia, hogy visszategye. A nehézség ellenére végig dolgozta a verseny hátralévő részét, a 18. helye az eddigi legjobb eredménye ebben a sorozatban. Sarcia Borbála sajnos már az úszás közben feladni kényszerült.

A vb-sorozat szeptember 26-án a kínai Vejhajban folytatódik, majd október közepén az ausztráliai Wollongongban zárul.

TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, KARLOVY VARY
Férfiak. 1. Henry Graf (német) 1:49:22 óra, 2. Hidalgo (brazil) 1:49:29, 3. Lehmann Csongor 1:49:46, …10. Dévay Márk 1:50:41, …16. Dévay Zsombor 1:51:13
Nők. 1. Beth Potter (brit) 2:02:12 óra, 2. Spivey (amerikai) 2:02:25, 3. Tertsch (német) 2:03:07, …18. Kropkó Márta 2:08:00. Sarcia Borbála nem ért célba.

 

