Könyv jelent meg a TF száz évéről

A TF idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, s ebből az alkalomból programsorozat zajlik az intézmény szervezésében, amelynek egyik állomása a TF100 könyv bemutatója. A kötet az intézmény száz évét mutatja be, a szerzők a TF egykori, illetve mostani oktatói, tanárai, kutatói és sportszakemberei.

„Öröm és megtiszteltetés, hogy az itt ötven-hatvan évet megélt professzorokkal tudunk együtt ünnepelni” – mondta Mocsai Lajos, majd felidézte, hogy 2022 őszén indult el a könyv szerkesztése. Biztos alap volt a 75 éves jubileumi kiadvány, majd született egy összeállítás a 90. évfordulóra. A kötet három pillére a múlt felidézése és tisztelete, a jelen, valamint a jövő felvázolása, megjelenítése.

Mocsai Lajos nagy értéknek nevezte a személyes élményeket felelevenítő fejezetet. A jelenről szólva kiemelte, hogy 2014-2015-ben kezdődött a nagy átalakulás, akkor dőlt el, hogy a TF visszakapja önállóságát. Hozzátette, valójában a száz évből 14 „kiesett”, amikor a Semmelweis Egyetemhez tartozott az intézmény. A korábbi rektor élete egyik nagy eredményének tartja a sportban elért sikerei mellett a TF újra önállóvá válását. Kiemelte a TF nagy feladatát: az élsport tudományos kiszolgálását, segítését.

Mocsai szerint a jövőkép a következő száz évről szól, amikor egy hatalmas fejlesztési csomag valósulhat meg, melyben megújulnak létesítmények, csarnokok, de a legnagyobb tett egy 600 fős, önálló kollégium megépítése lesz a területen. Sterbenz Tamás rektor elmondta, hogy az ötlettől a megvalósulásig végigkísérte a könyv megszületését.

„A magyar sportpolitikának a TF mindig szívügye volt, a TF nem egyszerű oktatási intézmény, hanem közügy” – hangsúlyozta.

Vajda Krisztina, a TF jogásza, az ünnepi kötet főszerkesztője igazi csapatmunka eredményének nevezte a kötetet, s mint kiemelte, emiatt a létrehozásban nem volt nehéz dolga a főszerkesztőnek.

Szikora Katalin, a Társadalomtudományi Tanszék nyugalmazott tanszékvezetője, Fair Play-díjas TF-oktató, az ünnepi kötet szerkesztője és szerzője szerint kötelességük, hogy 25 évenként megünnepeljék az évfordulókat. A kiadvány hiányosságának nevezte, hogy az elmúlt pár hónap történései – értelemszerűen – nincsenek benne, így Thomas Bach volt NOB-elnök augusztus 20-i díszdoktorrá avatása sem, ez majd egy következő kiadvány része lesz.

Első körben 1000 példányban készült a könyv, amely a TF honlapján a webshopban rendelhető meg.