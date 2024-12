Szemerey Zsófi: Már lépni nem bírtunk, de mindenki szívvel-lélekkel küzdött, másztunk a labdáért

„Vissza kell majd néznem, mert nem nagyon vannak meg a momentumok, főleg az nem, ami a végén történt. Olyan extázis volt bennünk, lépni nem bírtunk, de szívvel-lélekkel küzdöttük, másztunk a labdáért. Mindenki a maximumot adta bele, ez volt a kulcs az egésznek” – mondat Szemerey Zsófi az NSO Tv-nek.

Videónkban a magyar szurkolók teremtette hangulatról is beszél, illetve arról a kemény munkáról, amit elvégeztek annak érdekében, hogy elérjék a maguknak kitűzött célt, az éremszerzést. S természetesen szóba kerül az ünneplés is, amelyet fél lábbal is képes lenne végigtolni.