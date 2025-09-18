Nemzeti Sportrádió

Ismét ingyenes sportfesztivált rendeznek a Margitszigeten

2025.09.18. 13:57
Fotó: Margitszigeti Atlétikai Centrum
Szombaton 10 és 18 óra között kibővített programmal rendezik meg a Margitszigeti Atlétikai Centrumban a BeActive Budapest 2025 családi sportfesztivált.

Az Európai Sporthét keretében megvalósuló esemény célja, hogy minden korosztály számára ingyenes, élményteli szabadidős és sporttevékenységet kínáljon – tájékoztatta a Budapesti Sportszolgáltató Központ (BSK) az MTI-t.

A rendezvény színpadán számos népszerű előadó és edző várja az érdeklődőket, köztük Rubint Réka, míg a pályán – a sportági szakszövetségek felügyelete mellett – több sportágat is kipróbálhatnak a látogatók: a kézilabdától a baseballig, a vívástól a flag footbalig.


A szervezők különleges családi programokat is kínálnak, így – különféle ügyességi vetélkedők mellett – modellrepülők és autómodellek bemutatóját, búvárkodást, egészségfelmérést, nordic walkingot, népi játékokat, arcfestést, lufihajtogatást, légvárat, de lesz cheerleading-bemutató és -edzés, lövészoktatás vagy éppen sportmászófal is.

Újdonság, hogy – a Nyugdíjasok Országos Szövetségével kötött megállapodásnak köszönhetően – a nyugdíjasok szervezett formában vesznek részt a BeActive Budapesten.

 

