Ismét ingyenes sportfesztivált rendeznek a Margitszigeten

Az Európai Sporthét keretében megvalósuló esemény célja, hogy minden korosztály számára ingyenes, élményteli szabadidős és sporttevékenységet kínáljon – tájékoztatta a Budapesti Sportszolgáltató Központ (BSK) az MTI-t.

A rendezvény színpadán számos népszerű előadó és edző várja az érdeklődőket, köztük Rubint Réka, míg a pályán – a sportági szakszövetségek felügyelete mellett – több sportágat is kipróbálhatnak a látogatók: a kézilabdától a baseballig, a vívástól a flag footbalig.



A szervezők különleges családi programokat is kínálnak, így – különféle ügyességi vetélkedők mellett – modellrepülők és autómodellek bemutatóját, búvárkodást, egészségfelmérést, nordic walkingot, népi játékokat, arcfestést, lufihajtogatást, légvárat, de lesz cheerleading-bemutató és -edzés, lövészoktatás vagy éppen sportmászófal is.

Újdonság, hogy – a Nyugdíjasok Országos Szövetségével kötött megállapodásnak köszönhetően – a nyugdíjasok szervezett formában vesznek részt a BeActive Budapesten.