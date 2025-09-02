Életminőség, közösség, mindennapi jóllét – tízéves az Európai Sporthét

A programsorozat célja egyszerű: segítsen mindenkinek megtalálni azt a mozgásformát, ami valódi örömöt ad, és segítse beépíteni a mindennapi életbe. A szeptember 23. és 30. között sorra kerülő Európai Sporthét és a hozzá kapcsolódó felvezető események már elérhetőek a #BeActive mozgástérképen. A hónap elejétől egészen október közepéig kínálnak különböző sportolási lehetőségeket, a lista folyamatosan bővül - tájékoztatta a Nemzeti Diák- Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) az MTI-t.

A statisztikák szerint a magyarok 72 százaléka nem mozog rendszeresen, miközben naponta átlagosan csaknem négy órát töltenek az okostelefonjaink előtt. Az idei, jubileumi év mottója ezért: „több mozgás, kevesebb képernyő!”

Az Európai Bizottság által életre hívott kezdeményezéshez Magyarország 2015 óta csatlakozik, és az elmúlt évtized alatt az Európai Sporthét sokkal többé vált egy kampánynál: mozgalommá, amelynek üzenete mindenkit megszólít - életkortól, edzettségi szinttől vagy lehetőségektől függetlenül. A #BeActive események égisze alatt egy központi felületen láthatóvá válnak az országban a mozgás népszerűsítésén dolgozó elkötelezett helyi sportszakemberek eseményei, valamint a diák-, hallgatói és szabadidősport területén szervezett rekreációs események, legyen szó a Sportoló Nemzet Programot is népszerűsítő kiemelt sportegyesületek vagy helyi önkéntesek által szervezett programokról.

„A sport és a mozgás nem csupán a versenyről szól, hanem az életminőségről, a közösségről és a mindennapi jóllétről” – mondta Czene Attila olimpiai bajnok úszó, az eseményt koordináló NDHSZ elnöke. „Az Európai Sporthét célja, hogy mindenki megtalálja azt az aktivitást, ami örömet okoz, és mindenféle szempontból fenntartható módon, rendszeres részévé válik az életének. Éppen ezért több száz mozgásra ösztönző, ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőséget gyűjtöttünk össze országszerte, elkötelezett szervezők segítségével.”

Az idei jubileumi programsorozat leglátványosabb eseménye 2025. szeptember 27-én a #BeActive Night, amelynek a százéves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem ad otthont.