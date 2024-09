A sport értékei által a társadalmunk is fejlődhet

Budapest fontos szerepet kap az idei Európai Sporthéten. Ennek az az oka, hogy a 2024-es esztendő második félévében az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége van. Az egy héten át tartó sportos rendezvénysorozatot mindig abban az országban nyitják meg, amely éppen az EU egyik fő döntéshozó szervezetét vezeti.

Hétfőn este a Nemzeti Atlétikai Központban a LED’s Run nevű futóverseny tökéletesen beleillett az Európai Bizottság 2015-ben elinduló kezdeményezésébe, melynek célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése. Csaknem 4000-en futottak a tavalyi budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén, nem mellesleg olyan nagy formátumú olimpikonokkal találkozhattak, mint az olimpiai bajnok Gulyás Michelle öttusázó.

Szintén az Európai Sporthét részeként került sor kedden a Várkert Bazárban a Sportvezetők Nemzetközi Konferenciájára.

„Különleges élmény volt megtapasztalni, hogy két hónapon keresztül a sport ilyen mélyen meghatározta az emberek mindennapjait – mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. – Úgy gondolom, erre építenünk kell, és meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy tudatosítsuk mindenkiben: a rendszeres sportolás nemcsak azért fontos, mert egészségünket támogatja, hanem azért is, mert a sport által megtanulható értékeknek köszönhetően a társadalmunk is fejlődhet. Támaszkodnunk kell a nagy nemzetközi sportesemények örökségére, a sporthősök, a valódi példaképek ösztönző erejére. A Sportvezetők Nemzetközi Konferenciáját azért szerveztük meg, hogy az összehangolt párbeszéd és azegyüttműködés kiváló platformjaként segítsen nekünk lépéseket tenni ebbe az irányba.”

A sportvezető mellett az eseményt Georg Häusler, az Európai Bizottság kultúráért, kreativitásért és sportért felelős igazgatója nyitotta meg. Beszédét rögtön azzal kezdte, hogy mennyire tetszett neki a hétfő esti esemény a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol elmondása szerint nagyon jó energiák uralkodtak. 39 európai országban közel tízmillióan fognak megmozdulni ezen a héten, amit üdvözítőnek tart, tekintve, hogy napjaink egyik legnagyobb problémájaként a gyerekek sportolás iránti közömbösségét jelölte meg.

Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke örült, hogy ismét az egyik kedvenc európai városában adhatott elő. „Felsorolni is nehéz, hogy Magyarország milyen sporteseményeknek adott otthont, köszönjük neki, hogy mindig nagy sikerrel látja vendégül az adott világverseny szereplőit. Talán egyszer a csúcseseménynek számító nyári olimpiai játékok is Budapesten lesz. Úgy gondolom, hogy a magyarok sokat tudnának adni az olimpiai mozgalomhoz, és ez fordítva is igaz.”

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke ezután a párizsi olimpia sikerének az okait mutatta be. A XXXIII. nyári ötkarikás játékok fiatalosabb, emberközelibb és fenntarthatóbb volt, mint bármely másik korábbi olimpia. Ezzel mindenképp útmutatásul kell szolgálnia a jövő szervezőbizottságainak. A körítés, az érzelmek, az esztétika és a követhetőség szempontjából is igazi etalonná vált, nem beszélve arról, hogy csak egy új helyszínt kellett építeni a francia szervezőknek, minden más már készen volt.

Samaranch szerint a sport és a társadalom egészségi állapota között szorosabb a kapcsolat, mint hinnénk. A legolcsóbb egészségügyi beavatkozás a fizikai sporttevékenység. Már heti 150 perccel, azaz két és fél óra sportolással számottevő pozitív változást lehet elérni az embernek az életmódjában.

Az ilyen dolgoknak a felhívása miatt is fontosak az olyan események, mint az Európai Sporthét, ami szombat este a BeActive Nighttal zárul majd a Nemzeti Atlétikai Központ melletti Legendák Ligetében.