Olimpikonok népszerűsítették iskolákban az ötkarikás értékeket az Európai Sporthéten

A Magyar Olimpai Bizottság (MOB) tájékoztatása szreint a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába az olimpiai bajnok párbajtőröző Andrásfi Tibor, az Aszódi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumba az olimpiai ezüstérmes kardozó Gémesi Csanád, a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnáziumba az olimpiai aranyérmes párbajtőröző Siklósi Gergely és a paralimpiai bajnok atléta Ekler Luca, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba Wagner-Gyürkés Viktória olimpikon atléta, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba pedig Kovács Richárd olimpikon ökölvívó látogatott el.

A párizsi játékok hősei a pódiumbeszélgetések alkalmával az ötkarikás értékeket középpontba helyezve saját élményeiket, tapasztalataikat osztották meg a diákokkal. A versenyzők elmondták, hogyan váltak élsportolóvá, hogyan jutottak el az olimpiai részvételig, a dobogóig, és hogyan tudják összeegyeztetni a tanulást az élsporttal. Példákkal szemléltették, hogyan van jelen a sportban és civil életükben a tisztelet, a becsület, a kiválóságra törekvés, az erőfeszítés öröme és a fair play. Az esemény az MVM és a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásával valósult meg.

„A Magyar Olimpiai Bizottság teljes mellszélességgel támogatja az olimpiai nevelési programot, amelyen keresztül az olimpiai értékek, mint a kiválóság, a tisztelet, a barátság és a fair play minél több fiatalhoz eljuthatnak. Ezeknek az értékeknek a közvetítésében vettek részt olimpikonjaink, akiket a diákok nagy örömmel fogadtak. Az Európai Sporthét kiváló lehetőséget teremtett a program népszerűsítésére, a témában magam is előadást tarthattam sportvezetőknek, sportdiplomatáknak” – idézte a közlemény Fábián Lászlót, a MOB főtitkárát, aki hozzátette: a MOB a Testnevelési Egyetemmel közösen szervezte meg pedagógusoknak tavasszal az OVEP-továbbképzést, melynek eredményeként országosan több mint 200 iskola több ezer diákja csatlakozhat a programhoz.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozat budapesti állomásán a program magyarországi működésébe Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is bepillantást nyert, majd elismerően nyilatkozott róla” – emlékeztetett az olimpiai bajnok sportvezető.

A MOL-Új Európa Alapítvány a jelen és jövő magyar olimpikonjainak támogatója, és a MOB stratégiai partnereként az Olimpiai Értékek Iskolai Programjában is részt vesz.

„Egykori sportolóként tudom, hogy az utánpótlás-nevelés legnagyobb kihívásai között nemcsak a tehetségek felismerése és gondozása szerepel, hanem az is rendkívül fontos, hogy valódi sportpedagógusok, edzők foglalkozzanak a gyerekekkel, kísérjék a fejlődésüket. Nem lesz mindenkiből olimpikon, de már önmagában az ösztönzés is lényeges, a mozgás szeretetére nevelés. A legértékesebb nemzeti vagyon és társadalmi kincs a tehetség, amely a jövő kulcsát jelenti. Ezért is feladatunk, hogy segítően részt vegyünk a sokszereplős tehetséggondozásban” – mondta Miklósa Erika, a MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke.