Darts: a felnőtteknél nem lesz magyar játékos a World Masters végjátékban, Sepsi Ádám az ifjúsági fiúknál elődöntős

Vincent van der Voort is tiszteletét tette a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban a WDF World Mastersen – mint megtudtuk, a 2008 és 2023 között a PDC meghatározó és közönségkedvenc holland játékosa, aki két világbajnokságon negyeddöntős volt és UK Open-döntőt is játszott, a Winmau alkalmazásában dolgozik egyfajta játékosmegfigyelőként. Sőt, Van der Voort – aki december 18-án lesz ötvenéves – a pénteki World Open ezüstkategóriás viadalra is benevezett, bár hátproblémái miatt még nem biztos, hogy el is indul.

A szerdai csoportkörből 13 magyar játékos (a 16 férfiinduló közül 12, a 11 nő közül egyetlen versenyző) jutott tovább a csütörtöki egyenes kieséses szakaszba. A férfiak közül ketten-ketten össze is kerültek rögtön az első fordulóban, a 128 között: Bezjian Alberto 5–0-val múlta felül Végső Jánost, míg Bai Zsolt 5–1-gyel búcsúztatta Gyuriczky Adriánt. Egedi Bence döntő leges mérkőzésen maradt alul, de Szlanyina József, Borbély András és Rucska József is az 1. fordulóban esett ki.

A PDC-vb-re selejtező Hungarian Darts Super League-en döntős Kelemen Péter simán győzte le az angol Paul Selfet, ám a második körben búcsúzott a svéd Johan Engström ellen. Hasonló történt Major Nándorral is, aki lazán múlta felül a máltai Norbert Attardot, utána viszont nem volt esélye a 2024-es PDC-vb-re kijutó lengyel Krzysztof Kciuk ellen, aki rendkívül hatékonyan (8/5, 63%) dobta meg a duplákat. Németh Szabolcs szintén győzelemmel kezdett a kanadai Nathan Osmond ellen, majd ugyanígy nyert leg nélkül maradt az ír Patrick Quinn-nel szemben, ő Kciukkal megegyező duplaarányt hajított Németh ellen. Bai Zsolt breakleggel kezdett a második körben az angol Jordan Brooksszal szemben, ám utána bajlódott a kiszállókkal, az ellenfél visszabreakelt. 3–2-es vezetésnél az angol egy 180-at követően elsőre megoldotta az 59-et, ezzel már nála volt a breakelőny, míg a meccsben maradásért Bai Zsoltnak nem sikerült a 46, aztán Brooks kidobta a dupla 5-öt a továbbjutásért. A tavalyi World Mastersen elődöntős, ötszörös WDF-tornagyőztes holland Corné Groeneveld az első legben, majd 3–1-nél is elvette Bezjian Alberto kezdését. A magyar játékos a következő legben visszabreakelt, és úgy tűnt, visszatér a meccsbe, dobott egy 100-as, majd két 100 feletti kört, ám a következő két kör alatt nem szállt ki 20-ról – jött az ellenfél, és dupla 20, 10, dupla 5-tel oldotta meg a 60-at.

A legtovább Sárai Levente jutott a felnőtteknél – két döntő leges párharccal kezdett, az első kanyarban 0–2-ről fordított az angol Matthew Finch ellenében, majd egy kifejezetten mutatós, 11 nyilas döntő leggel ejtette ki az ugyancsak öt WDF-tornát megnyerő cseh Dalibor Smolíkot. Azonban a 32 között kőkemény ellenfelet kapott a jelenlegi WDF-világranglistavezető, már 15 WDF-versenyen legyőzőre nem találó Jimmy van Schie személyében, a tavalyi World Mastersen negyeddöntős holland nyert leget sem hagyott Sárainak.

A magyar hölgyek közül a csoportkörből egyedüliként továbbjutó Plávsity Rebeka szintén az 1. fordulóban búcsúzott.

A World Masters elődöntőit szombaton 13 órától, döntőit 18 órától rendezik meg. Pénteken a World Open ezüstkategóriás viadal, vasárnap a világbajnoki selejtezőtorna következik. A World Masters győztesei, valamint a selejtezőtornáról a felnőtteknél négy férfi és két nő jut ki az év végi lakeside-i világbajnokságra.

Az ifjúsági fiúknál viszont kijutott a sikerekből – Sepsi Ádám a szerdai kvalifikáció két meccsét legveszteség nélkül tudta le, majd csütörtökön mind az öt mérkőzését sikerrel vette, a negyeddöntőben döntő legben 4–3-ra legyőzve a holland Vinny Stassent. A paradartsosok világbajnokságán is született magyar siker: Koller Sándor bronzéremmel zárt.

DARTS

WDF WORLD MASTERS, GEREVICH ALADÁR NEMZETI SPORTCSARNOK

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

A magyar vonatkozású eredmények

Open

1. forduló (a 64 közé jutásért)

Bai Zsolt (73.95)–Gyuriczky Adrián (72.44) 5–1

Bezjian Alberto (76.68)–Végső János (66.39) 5–0

Jason Hogg (skót, 72.05)–Egedi Bence (74.21) 5–4

Kelemen Péter (82.07)–Paul Self (angol, 75.61) 5–2

Maciej Luczak (lengyel, 80.98)–Borbély András (76.24) 5–2

Major Nándor (80.42)–Norbert Attard (máltai, 69.81) 5–1

Miroslaw Grudziecki (lengyel, 78.66)–Szlanyina József (71.98) 5–2

Németh Szabolcs (79.76)–Nathan Osmond (kanadai, 68.46) 5–2

Sárai Levente (79.38)–Matthew Finch (angol, 74.94) 5–4

Ultan McDyer (ír, 79.78)–Rucska József (71.41) 5–2

2. forduló (a 32 közé jutásért)

Corné Groeneveld (holland, 2. kiemelt, 69.60)–Bezjian Alberto (64.79) 5–2

Johan Engström (svéd, 22., 88.08)–Kelemen Péter (81.09) 5–3

Jordan Brooks (angol, 80.51)–Bai Zsolt (78.50) 5–2

Krzysztof Kciuk (lengyel, 91.65)–Major Nándor (73.65) 5–0

Patrick Quinn (ír, 87.38)–Németh Szabolcs (82.70) 5–0

Sárai Levente (87.08)–Dalibor Smolík (cseh, 32., 77.32) 5–4

3. forduló (a 16 közé jutásért)

Jimmy van Schie (holland, 1., 90.54)–Sárai Levente (65.04) 5–0

Nők

1. forduló (a 32 közé jutásért)

Eve Watson (walesi, 12., 64.51)–Plávsity Rebeka (60.33) 5–1

Negyeddöntő

Open

Cliff Prior (angol, 80.03)–Patrick Quinn (ír, 80.15) 5–3

Jason Brandon (amerikai, 8., 81.29)–Ronan McDonagh (ír, 75.61) 5–2

Jimmy van Schie (holland, 1., 83.28)–Johan Engström (svéd, 22., 77.73) 5–2

Jeff Smith (kanadai, 20., 86.52)–Dylan van Dijk (holland, 84.40) 5–3

Nők

Deta Hedman (angol, 1., 78.48)–Irina Armstrong (német, 8., 77.63) 5–3

Lorraine Hyde (skót, 3., 75.15)–Rita Ip Tin Ji (hongkongi, 54.85) 5–0

Rachna David (norvég, 72.65)–Karolina Ratajska (lengyel, 74.27) 5–3

Sophie McKinlay (skót, 5., 88.92)–Eve Watson (walesi, 12., 76.20) 5–1