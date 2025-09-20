Hungarian Darts Trophy: fél gőzzel is továbbjutott a címvédő Van Gerwen, Van Barneveld régi legjobbját idézte

A Hungarian Darts Trophy szombati napjának első mérkőzésén Ryan Joyce csak az első két kezdését hozta Martin Schindler ellen, azonban az áprilisban az Austrian Darts Openen karrierje harmadik European Tour-címét megnyerő német játékos a folytatásban dominált, és simán továbbjutott. Ezt követően jött is az első kiemelt kieső – Cameron Menzies valamelyest javult a Prés Nándor elleni pénteki mérkőzéshez képest, és búcsúztatta a világranglistán 13., 2022-es Európa-bajnok Ross Smitht. Bár mindkettejük kiszállózása 30 százalék alatti lett, ennek elsősorban az 1–1-nél történt szenvedés volt az oka.

A 2022-es UK Open bajnoka, Danny Noppert döntő leges mérkőzésen harcolta ki a továbbjutást a harmadik körbe, 3–3-nál ugyan breakelte a 2025-ös PDC-világbajnokságon nyolcaddöntős walesi Robert Owent, utóbbi 4–5-nél visszabreakelt úgy, hogy Noppert öt meccsnyilat is elszórt. Ám hiába kezdhetett a győzelemért, Noppert nem engedte ki a továbbjutást a kezei közül.

A legutóbbi PDC-vb-n elődöntős Chris Dobey simán jutott tovább Darren Beveridge ellen, ahogy a 102 feletti átlagot és 66.7 százalékos (9/6) kiszállózást produkáló 2018-as PDC-világbajnok Rob Cross is kiejtette az északír csapatot Josh Rockkal júniusban World Cup-sikerre vezető Daryl Gurneyt. Rob Cross egyébként ezzel a sikerrel tette biztossá az októberi dortmundi Európa-bajnoki részvételét.

James Wade szintén nem hibázott Luke Woodhouse ellen, az idén a UK Openen és a World Matchplayen is döntős – a szóban forgó két tornát korábban háromszor, illetve egyszer megnyerő – angol játékos szép 135-ös kiszállóval módosította 2–1-re az állást, majd ezt egy megfejelte egy 156-os kilépővel, breakelt, és kézben tartotta a meccset.

A kétszeres világbajnok Peter Wright – aki 2021-ben még negyeddöntős volt Budapesten – 2–5-ről állt fel majdnem a belga Kim Huybrechts ellen: szinte lemásolták a pénteki Jermaine Wattimena–Thibaut Tricole találkozót, amelyen előbbi szintén 2–5-ről zárkózott fel döntő legre, ő viszont eljutott meccsnyilakig, míg Wright nem. Huybrechts stabilan hozta a kezdését a döntő legben. A délutáni szakasz záró mérkőzésén az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld előhúzott egyet a régiből, legjobb éveit idézve majdnem 108-as átlagot dobott, egyetlen leget engedett csak át a 2023-as budapesti bajnok Dave Chisnallnak, és egy ragyogó 144-es kiszállóval zárta le a meccset.

Az esti szakasz kisebb meglepetéssel kezdődött, bár a világranglista-10. Damon Heta tavaly is az első mérkőzésén kapott ki a Hungarian Darts Trophyn – a májusi Dutch Darts Championshipen karrierje első European Tour-döntőjét elérő Niko Springer remekül játszott ellene, az ausztrál csupán háromszor dobhatott rá a duplára a mérkőzésen, és csak egyszer szállt ki. A 2021-es világbajnok, előtte ugyanebben az évben a Hungarian Darts Trophy első kiírását megnyerő Gerwyn Price könnyedén jutott túl Richard Veenstrán.

Ezután következett a címvédő Michael van Gerwen bemutatkozása – nem kellett megizzadnia a győzelemért a háromszoros világbajnoknak, a tavalyi Hungarian Darts Trophy győztese a múlt héten két év elteltével nyert ismét PDC-majortornát, ugyanis a World Series of Darts Finals negyeddöntőjében Luke Humphriest, a döntőben pedig a regnáló világbajnok Luke Littlert legyőzve lett bajnok. Az első meccsén az idei budapesti European Tour-fordulón ugyan nem nyújtott kiemelkedőt (csupán 85.78-as átlagot dobott, a kiszállózása pedig csak a 23.1 százalékot érte el), ez is elég volt az angol Matthew Dennant ellen, akinek mindkét statisztikája gyengébb volt (79.89, 14.3), így csupán két kezdését hozta. Luke Littler ellenben már az első meccsen begyújtotta a rakétákat, 94.50-es átlaga mellé elképesztően magabiztosan dobálta a duplákat (75%, 8/6), 12 nyilas leggel kezdett, és egy újabbal fejezte be a párharcot. Eközben a 2022-es budapesti European Tour-forduló győztese, Joe Cullen 83.60-as átlaga mellé csupán egyszer találta el a duplát 10 kísérletből, ezzel 0–4 után egyetlen leget megnyerve. Érdekesség, hogy Littler 2022-ben Budapesten nyert WDF-ifjúsági Európa-bajnoki címet – ez az első PDC-versenye hazánkban.

Luke Humphries izgalmas meccsen verte meg Nathan Aspinallt – a korábban két vb-n elődöntős Aspinall csak két ponttal maradt el a pénteken Sárai Levente ellen dobott átlagától, a kiszállókat azonban már rosszabbul dobálta, és mint végül kiderült, az első legben elbukott kezdése döntőnek bizonyult. A szokásosan időnként a közönséget lelkesítő, ezáltal hatalmas show-t produkáló Aspinall ezek után hiába üldözte 2024 világbajnokát, a 4–2-es vezetésért egy 12 nyilas, 130-as kiszállóval véget érő leget produkáló Humphries magabiztosan nyert.

Stephen Bunting és Thibaut Tricole mérkőzése igazi drámát hozott. A tavalyi Masters győztese, az Aspinallhoz hasonlóan kétszeres vb-elődöntős Bunting ugyanis 5–2-ről bukott a francia ellen – a következő négy legben képtelen volt megnyerni a mérkőzést, kétszer is kezdhetett a győzelemért, és összesen nyolc meccsnyilat szórt el. A francia Tricole korábban még nem volt harmadik körben European Touron.

A nap utolsó két mérkőzése már simább mérkőzéseket hozott, bár a 0–4 után Josh Rock után eredő Ricardo Pietreczko öles léptekkel és remek kiszállókkal közelített ellenfelére. Egymás után hajított egy 124-es, egy 126-os kilépőt, ezzel már feljött 2–4-re, majd egy 161-es kiszállóval már 3–5-re – ennél közelebb viszont Rock már nem engedte riválisát. A tavalyi World Grand Prix-győztes Mike De Decker simán jutott tovább Tom Bissell ellen.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA

MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.

SZOMBAT

2. forduló

Délutáni szakasz

Martin Schindler (német, 15. kiemelt, 99.97)–Ryan Joyce (angol, 85.85) 6–2

Cameron Menzies (skót, 88.48)–Ross Smith (angol, 11., 85.29) 6–4

Danny Noppert (holland, 14., 95,69)–Robert Owen (walesi, 93,97) 6–5

Chris Dobey (angol, 6., 92.06)–Darren Beveridge (skót, 89.87) 6–3

Rob Cross (angol, 8., 102.17)–Daryl Gurney (északír, 95.63) 6–3

James Wade (angol, 5., 91.78)–Luke Woodhouse (angol, 95.24) 6–3

Kim Huybrechts (belga, 90.67)–Peter Wright (skót, 12., 82.95) 6–5

Raymond van Barneveld (holland, 98.84)–Dave Chisnall (angol, 10., 98.84) 6–1

Esti szakasz

Niko Springer (német, 96.31)–Damon Heta (ausztrál, 9., 89.34) 6–1

Gerwyn Price (walesi, 7., 96.76)–Richard Veenstra (holland, 89.50) 6–2

Michael van Gerwen (holland, 3., 85.78)–Matthew Dennant (angol, 79.89) 6–2

Luke Littler (angol, 2., 94.50)–Joe Cullen (angol, 83.60) 6–1

Luke Humphries (angol, 1., 95.50)–Nathan Aspinall (angol, 99.65) 6–4

Thibaut Tricole (francia, 89.20)–Stephen Bunting (angol, 4., 93.02) 6–5

Josh Rock (északír, 13., 99.62)–Ricardo Pietreczko (német, 100.39) 6–3

Mike De Decker (belga, 16., 92.55)–Tom Bissell (angol, 87.44) 6–2

VASÁRNAP

Délutáni szakasz

Nyolcaddöntő – 13.00

Chris Dobey (angol, 6.)–Cameron Menzies (skót)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Danny Noppert (holland, 14.)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Raymond van Barneveld (holland)

Luke Littler (angol, 2.)–Martin Schindler (német, 15.)

James Wade (angol, 5.)–Kim Huybrechts (belga)

Thibaut Tricole (francia)–Josh Rock (északír)

Rob Cross (angol, 8.)–Niko Springer (német)

Luke Humphries (angol, 1.)–Mike De Decker (belga)

Negyeddöntő – 19.00

Elődöntő – kb. 21.00

Döntő – kb. 22.30