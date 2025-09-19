Három magyar érem a 48. katonai vívó-világbajnokságon

Aranyérmes lett csütörtökön a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Pásztor Flóra összeállítású tőrcsapat, amely az elődöntőben a spanyolokat, a fináléban pedig az előzőleg a favorit olaszokat búcsúztató románokat győzte le magabiztosan – a hazai szövetség honlapjának tudósítása szerint.

A Siklósi Gergely, Rédli András, Buta Levente alkotta férfi párbajtőregyüttes másodikként végzett. A lengyeleken és a svájciakon szoros küzdelemben jutott túl a magyar hármas, a döntőben viszont két tussal alulmaradt az ukránokkal szemben.

Egyéniben is lett magyar dobogós, a tőröző Dósa Dániel bronzéremmel fejezte be a keddi versenyét. A négy között az olasz Giulio Lombarditól kapott ki, a bronzmérkőzésen viszont egy tussal nyert a francia Maxime Pauty ellen.