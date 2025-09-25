Evezős vb: Fehérvári Eszter 13. lett

Három előfutammal kezdődtek kedden a szám küzdelmei, az első két-két hely automatikusan elődöntőt ért, további hat versenyző pedig az idejével biztosította helyét a legjobb 12 között. Fehérvári a másodikban evezett, 8:05.31 perccel negyedik lett és a C-döntőbe került. A Győri Atlétikai Club sportolója a csütörtöki futamában 8:36.56 perccel ért célba, s ezzel a teljesítménnyel magabiztosan tartotta maga mögött dél-koreai és kazah ellenfelét.

A világbajnokság másik magyar résztvevője, a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz ugyancsak a C-döntőben folytatja szereplését, az ő versenye pénteken lesz.