Nemzeti Sportrádió

Evezős vb: Fehérvári Eszter 13. lett

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 08:09
null
Fehérvári Eszter megnyerte a C-döntőt (Fotó: Győri Atlétikai Club-Evezős Szakosztály/Facebook)
Címkék
evezés Fehérvári Eszter evezős vb
Fehérvári Eszter a C-döntőt megnyerve a 13. helyen végzett női könnyűsúlyú egypárban az evezősök sanghaji világbajnokságán.

Három előfutammal kezdődtek kedden a szám küzdelmei, az első két-két hely automatikusan elődöntőt ért, további hat versenyző pedig az idejével biztosította helyét a legjobb 12 között. Fehérvári a másodikban evezett, 8:05.31 perccel negyedik lett és a C-döntőbe került. A Győri Atlétikai Club sportolója a csütörtöki futamában 8:36.56 perccel ért célba, s ezzel a teljesítménnyel magabiztosan tartotta maga mögött dél-koreai és kazah ellenfelét.

A világbajnokság másik magyar résztvevője, a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz ugyancsak a C-döntőben folytatja szereplését, az ő versenye pénteken lesz.

 

evezés Fehérvári Eszter evezős vb
Legfrissebb hírek

Pétervári-Molnár Bendegúz C-döntőbe került az evezős vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 7:23

Evezős-vb: Fehérvári Eszter a C-döntőbe került

Egyéb egyéni
2025.09.23. 06:56

Pétervári-Molnár Bendegúz futammásodikként negyeddöntős az evezős vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.22. 09:24

Két magyarnak szurkolhatunk Kínában az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.21. 09:35

Evezés: két hatodik, egy hetedik hely az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.07. 16:21

Evezés: hat magyar fiatallal kezdődik az U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2025.09.05. 09:07

Evezés: eredményes nyarat zárt a magyar utánpótlás

Utánpótlássport
2025.08.20. 19:40

Evezés: négy versenyző kisajátította a döntőket a beach sprint ob-n

Egyéb egyéni
2025.08.17. 21:24
Ezek is érdekelhetik