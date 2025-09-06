Budapest adott otthont a sportmenedzsment legnagyobb európai csúcseseményének, az EASM 2025 konferenciának

Méltán mondhatjuk, hogy Budapest idén szeptemberben néhány napra a sportmenedzsment nemzetközi központjává vált. A magyar fővárosban rendezték ugyanis az Európai Sportmenedzsment Szövetség (European Association for Sport Management, EASM) éves konferenciáját, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet megvalósítani a fenntarthatóság gyakorlatát a sportmenedzsmentben.

Fotó: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A szervezők már azt is óriási sikerként könyvelhették el, hogy 2025-ben Magyarország, illetve Budapest, egész pontosan az idén 100 éves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) kapta a rendezés jogát, és lett a kimagasló rendezvény házigazdája. Ilyenre – mármint hogy hazánkban rendezzék ezt a konferenciát – legutóbb 30 éve volt példa.

Mindez nem a véletlen műve, hiszen az utóbbi 10 évben Magyarország több rangos sportvilágeseménynek volt házigazdája, aminek nyomán az ország nemcsak a nemzetközi sportdiplomáciában, hanem az eseményszervezésben és a sportmenedzsmentben is elismerést, illetve fontos szerepet vívott ki magának.

Hovatovább a TF-en zajlik az ország legrégebbi és egyben legszínvonalasabb sportmenedzsmentképzése, és a tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal bíró oktatóit nemzetközileg is magasan jegyzik a sportmenedzsment-tudományban.

A sportmenedzsment legrangosabb, négynapos európai fóruma impozáns számokat vonultatott fel: több mint 60 szekció és 15 különböző tematikus terület szerepelt a programban. A csaknem 500, a világ összes tájáról érkezett résztvevő a sportmenedzsment legaktuálisabb kérdéseit vitatta meg, a fenntarthatóság és a sportpolitika témáitól kezdve a digitális átalakuláson, a fogyasztói magatartáson, a sokszínűség és inklúzió kérdésein át egészen az innováció és technológia sportbéli szerepéig.

Az előadók között több magyar szakember is szerepelt, legtöbben az eseménynek otthont adó TF-ről, de a Pécsi, a Szegedi Tudományegyetemről és az ELTE-ről is érkeztek előadók.

Fotó: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A konferencia egyik fénypontja prof. dr. Larena Hoeber, a University of Regina „Véletlen szerepe a kutatásban” című előadása volt – ez volt egyben az egyetlen főelőadás a rendezvényen. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a tudományos és szakmai fejlődés gyakran váratlan találkozásokon, ötleteken és véletlen fordulatokon alapul. Az előadás hatalmas érdeklődést váltott ki, és inspiráló alapot adott a későbbi szekcióvitáknak.

A szervezők a kevésbé tudományos beállítottságú érdeklődőkre is gondoltak: a szakmai program részeként ugyanis egy különleges nyílt előadást is tartottak, amely – Fenntarthatóság és innováció a sportmenedzsmentben címmel – a nagyközönség számára is betekintést nyújtott a téma legérdekesebb aspektusaiba.

A szakmai program mellett a szervezők nagy súlyt fektettek a közösségépítésre is, lévén, hogy nemcsak előadások, hanem nyitó- és díjátadóval egybekötött záróest, reggeli jóga és nyújtás, városnézés, kocogás, sőt, még közös bográcsozás is szerepelt az EASM2025 konferencia programjában.

A rendezvény fő témája, a fenntarthatóság elve végigkísérte az eseményt, ami többek között abban nyilvánult meg, hogy a résztvevők a MyEASM mobilalkalmazáson keresztül tájékozódhattak a programról, hiszen a szervezők nem nyomtattak konferenciaprogramot, míg az eseményen fel nem szolgált ételeket különböző szervezeteknek adták, amelyek eljuttatták a rászorulóknak.

„Örömteli, hogy harminc év után másodszor is vendégül láthattuk Európa legjelentősebb sportmenedzsment-szervezete, az EASM éves konferenciáját. – mondta Géczi Gábor tanszékvezető, a konferencia tudományos igazgatója. – Ez az esemény a TF ünnepi, centenáriumi évének egyik csúcsrendezvénye, amelyre több mint ötszáz résztvevő érkezett a világ minden tájáról, közöttük a területen meghatározó személyiségekkel. A rendezvény több mint kétéves előkészületi munka eredménye, amelyben több kolléga vett részt. Itt szeretném külön kiemelni a pályázati szakasznál aktív dr. habil Kádár Juditot, az operatív részben tevékenykedő kollégákat, dr. Kendelényi-Gulyás Erikát, Nagy Andreát, Hadusfalvy Polettet, dr. Géczi Gergelyt, Papp Pétert és Mezei Dánielt. Rajtuk kívül a konferencia fővédnöke, prof. dr. Sterbenz Tamás rektor, illetve jómagam, az esemény tudományos volt tevékeny a szervezésben. A konferencia a hallgatói szemináriummal indult, amelynek a fő helyszíne a velencei kampusz volt. Kifejezett sikernek látom, hogy a csaknem húsz hallgató, az előadók, Pignitzky Dorottya a MOB-tól, dr. Resperger Viktória a TF-ről, dr. Havran Zsolt a Budapesti Corvinus Egyetemről, dr. Perényi Szilvia a TF-ről, Schmitt Petra az MTSZ-től, a mentorok, Fái Réka és Koch Ágoston, továbbá az önkéntesek, Tóth Krisztina, Csontó Dorottya és Hargitai Zoltán is egytől-egyig kiváló egyéniségek voltak, és örömmel ötleteltek, dolgoztak velünk. A PhD-szeminárium már a budapesti kampuszon zajlott, ez a rendezvényrész is színvonalas volt. A konferencia fő része szerdától péntekig tartott a TF Alkotás utcai főépületében, valamint a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban – utóbbiban a sport fizikai része volt napirenden. A konferencián hatvan szekciót és ez poszterszekciót rendeztünk, melyeket óriási érdeklődés kísért. Szeretném kiemelni regionális tematikus kezdeményezésünket is, amelynek célja az volt, hogy még jobban bevonjuk a térség kutatóit, szakembereit az EASM rendszerébe. Reméljük, ennek a terméke egy, a régióval foglalkozó EASM-könyv lesz. A rendezvényünk egyben az EASM tisztújításának is teret adott, a bolgár Vaszil Girginov leköszöntével a finn Aila Ahonen lett a szervezet új elnöke. Összességében a rendezvényünk komoly sikernek tekinthető, bízom benne, hogy egyetemünk sokat profitál a konferencia adat lehetőségekből.”

Géczi Gábor hozzátette, remélik, a kisérőrendezvények emlékezetes élményt nyújtottak a résztvevőknek. A megnyitón kívül a Normafánál bográcsozós-lángosozós eseményt szerveztek, illetve – szűkebb körben – dunai városnéző hajózáson vettek részt az érdeklődők. A záróünnepséget pénteken este a Csörsz utcai kampuszon tartották.

Az EASM Konferencia 2025 – Fenntarthatóság a sportmenedzsmentben világossá tette: a sportmenedzsment jövője a fenntarthatóság, a technológiai fejlődés és az inklúzió hármas pillérén nyugszik. Ebből kifolyólag Budapest és a 100 éves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nemcsak vendégül látta, hanem formálta is a sport jövőjéről szóló párbeszédet.