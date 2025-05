Európa sportrégiója lehet Veszprém!

Czene Attila, a Nemzeti Diák-hallgatói és Szabadidősport Szövetség elnöke, Nagy László sportigazgató, Stumpf Kata, a Nemzeti Tehetség Központ vezetője, Kiss Balázs olimpiai aranyérmes kalapácsvető mellett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Markovits Aliz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója is kézjegyükkel látták el a dokumentumot, amiben részletesen le vannak fektetve azok az irányelvek, ahogyan Veszprém és a hozzá csatlakozó települések az Európa Sportrégiója projektjüket megálmodták.

„Veszprém és a régió az első magyarországi közösség, amely nem csupán sportesemények szervezésére pályázik, hanem arra, hogy a rendszeres mozgást a mindennapok részévé, regionális identitássá tegye” – áll többek között a megállapodásban.

A pályázatban többek közt olyan átfogó célkitűzéseknek kell megfelelni, mint a mozgás és a sportolás öröme; a sikerek és kiemelkedő eredmények elérésére való törekvés; a közösségben való gondolkodás; a fair play és sportszerűség; az egészséges életmód és a tömegsport támogatása.

A veszprémi pályázat célja, hogy a régió adottságaihoz illeszkedő, fenntartható módon biztosítsa az olyan sportszolgáltatásokat, amelyek a mozgás örömét és a szabadidő tartalmas eltöltését kínálják, mindezt a legújabb trendeknek megfelelő minőségben és széleskörű hozzáférhetőséggel. Kiemelten fontos, hogy a programok minden társadalmi csoport számára elérhetők legyenek. A pályázat nem a versenysport fejlesztésére irányul, hanem elsősorban azt tűzi ki célul, hogy a legkülönbözőbb korosztályokat és a hátrányos helyzetűeket is bevonja a mindennapokba könnyen beilleszthető, rendszeres testmozgásba.

A pályázatot 2025 május végén nyújtja be hivatalosan is a város, a nemzetközi zsűri pedig júliusban helyszíni látogatással értékeli majd a projektet. A végleges döntés 2025 decemberében várható. A cím odaítéléséről az Európai Fővárosok és Városok Sportszövetsége, a brüsszeli székhelyű, ACES rendelkezik, mely az Európai Bizottság és az UNESCO hivatalos partnere. A címet minden évben több kategóriában írják ki, és több pályázó is elnyerheti, egy országból azonban évente csak egy pályázó jelentkezését fogadják el kategóriánként. Az előzetes jelentkezés a szándéknyilatkozat aláírásával és nevezési díj kifizetésével válik teljessé. Ezt a két feltételt Veszprém már teljesítette.