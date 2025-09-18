Nemzeti Sportrádió

Coventry: Annyira lenyűgöző, hogy kedvet kaptam a téli sportokhoz!

2025.09.18. 19:01
Fotó: Getty Images
Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke csütörtökön meglátogatta a milánói olimpiai falut, ahol a februári téli ötkarikás játékokon részt vevő sportolók egy része fog megszállni.

 

„Annyira lenyűgöző, hogy kedvet kaptam a téli sportokhoz. A szobák gyönyörűek, az edzőterem, az étkező is. Mindenben ötvöződik a történelem, a kultúra és a szenvedély, ami Olaszországot jellemzi” – mondta Coventry újságíróknak a látogatása során.

A Milánó Porta Romana kerületében elhelyezkedő létesítmény az olimpia idején mintegy 1400 sportolónak ad otthont. A korábbi vasútállomás területén, a környék átfogó felújításának részeként kialakított falu a téli játékokat követően diákszállóként működik majd.

A téli olimpia február 6. és 22. között lesz Milánóban és Cortina d’Ampezzóban, míg a paralimpiára március 6. és 15. között kerül sor.

 

