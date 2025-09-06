Nemzeti Sportrádió

Berke Lóránd maradt a Magyar Erőemelő-szövetség elnöke

2025.09.06. 16:12
Berke Lóránd (balról az ötödik) továbbra is betölti a pozíciót (Fotó: Magyar Erőemelő-szövetség)
Címkék
Magyar Erőemelő-szövetség elnök Berke Lóránd
Ismét Berke Lórándot választották meg a Magyar Erőemelő-szövetség elnökének a Magyar Sport Házában szombaton megtartott tisztújító közgyűlésen.

A szövetség sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az eseményen értékelték az elmúlt időszakot, különösen a 2025-ös csengtui Világjátékokat, amelyen Enahoro Asein ezüstérmével sporttörténelmet írt, míg Budai Kristóf a hatodik helyet szerezte meg.

„A Világjátékokon szerzett érmünkkel bebizonyítottuk, hogy Magyarország a sportág világelitjében is képes maradandót alkotni” – nyilatkozta a második teljes ciklusát kezdő elnök, akinek megbízatása az elnökségi tagokkal együtt négy évre szól. – „Büszkék vagyunk arra, hogy a világ- és Európa-bajnokságokon is számos érmet és pontszerző helyet hoztak haza sportolóink. A következő ciklusban célunk, hogy ezekre az alapokra építve még erősebb utánpótlást neveljünk, és a sportág ismertségét, elismertségét tovább növeljük.”

Berke Lóránd jelezte, hogy az alapító okiratban foglaltak értelmében az utolsó ciklusát kezdi meg elnökként.

 

