Berke Lóránd maradt a Magyar Erőemelő-szövetség elnöke

A szövetség sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az eseményen értékelték az elmúlt időszakot, különösen a 2025-ös csengtui Világjátékokat, amelyen Enahoro Asein ezüstérmével sporttörténelmet írt, míg Budai Kristóf a hatodik helyet szerezte meg.

„A Világjátékokon szerzett érmünkkel bebizonyítottuk, hogy Magyarország a sportág világelitjében is képes maradandót alkotni” – nyilatkozta a második teljes ciklusát kezdő elnök, akinek megbízatása az elnökségi tagokkal együtt négy évre szól. – „Büszkék vagyunk arra, hogy a világ- és Európa-bajnokságokon is számos érmet és pontszerző helyet hoztak haza sportolóink. A következő ciklusban célunk, hogy ezekre az alapokra építve még erősebb utánpótlást neveljünk, és a sportág ismertségét, elismertségét tovább növeljük.”

Berke Lóránd jelezte, hogy az alapító okiratban foglaltak értelmében az utolsó ciklusát kezdi meg elnökként.