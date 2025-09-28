Több mint sportlétesítmény – átadták az MTK Sportparkot

Történelmi klub életében történelmi pillanatként vezette fel az MTK Sportpark avatását Molnár Mátyás. Az ünnepség – és az M4 Sport – műsorvezetője hosszan köszöntötte a díszvendégeket és a sportegyesület emblematikus alakjait a multifunkcionális csarnokban, amely az egykori gumigyár helyén épült fel a Kerepesi úton. A vendégek közül először Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter állt a színpadra, és rögtön köszönetet mondott, hogy ferencvárosi érzelműként is meghívták.

„Az első szó a gratulációé, az, hogy ilyen minőségben és nagyságrendben létre jöhetett egy sportlétesítmény, dicséri a megvalósítókat – mondta a miniszter. – Ez avatás alkalom arra, hogy tisztelegjünk a magyar sport MTK-s nagyjaira és optimistán gondolhassunk a folytatásra is, hiszen ennek a vadonatúj sportparknak a huszonegyedik századi használata már ahhoz járul hozzá, hogy az MTK jövője is hasonlóan dicső legyen, mint amilyen a múltja. Ez a beruházás egyúttal komoly városfejlesztési program, kulturális befektetés és még építészeti alkotásként sem utolsó.”

Fotó: Kovács Péter

A sportolók részéről Pigniczki Fanni, világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnoki bronzérmes ritmikus gimnasztikázó osztotta meg, hogy miről álmodott gyerekként: „Egy új sportpark átadása mindig több, mint egy egyszerű épület felavatása. Ez a létesítmény korszerű körülményeket biztosít több szakosztálynak, a közös tér lehetőséget ad arra, hogy inspiráljuk egymást. Egy jól felszerelt, modern terem jelentősen hozzájárul a jobb felkészülésünkhöz. Gyerekként arról álmodtam, hogy egyszer én is ilyen professzionális körülmények között készülhetek az előttem álló megmérettetésekre. Most rajtunk a sor, hogy napról napra értelmes tartalommal töltsük meg ezeket a falakat.”

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte az MTK magyar sportéletben betöltött helyét és szerepét. „Különleges élmény, hogy láthattam ennek a nagyszerű létesítmények a születését, itt lehettem az alapkőletételnél, a bokrétaünnepségen, ezúttal az átadás alkalmával képviselhetem a sportirányítást. Az MTK nagy bajnokok, nagyszerű példaképek és csodálatos pillanatok egész sorával ajándékozta meg a magyar és a nemzetközi sportcsaládot egyaránt. Az egyesület nevében képviseli a nemzet, a sport és a közösség értékét, ezek segítették át a legnehezebb időszakban. A klub megtestesíti emellett az újításra való szándékot, amelyre manapság nagyobb szüksége van a sportnak, mint valaha. A sportnak köszönhetően egy elhagyatott hely telhet meg élettel és erősödhet tovább az a közösség, amely 1888 óta a sport szeretete köré felépült.”

Fotó: Kovács Péter

Deutsch Tamás, az MTK elnöke A kis hercegből idézett. „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan, jól csak a szívével lát az ember. A komplexum elsődleges rendeltetése az MTK sportolóinak kiszolgálása, de ami itt épült, jóval több, mint egy sportlétesítmény, egyszerre tisztelgünk hagyományaink előtt. Kiváló munkát végeztek a tervezők, kivitelezők, mérnökök és munkások egyaránt, ilyen sportközpontja egyetlen magyar egyesületnek sincs, a park pedig minden látogató számára nyitott. Ha visszanézünk az elmúlt másfél évtized gyarapodására és fejlesztéseire, minden túlzás nélkül mondhatjuk, régen néztünk ki ennyire jól, mint manapság.”

Fotó: Kovács Péter

A kilenc és fél hektáros területen épült egy ötezer fő befogadására alkalmas multifunkcionális csarnok és egy edzőcsarnok is, amely otthonul szolgál a kézilabdázóknak, röplabdázóknak és kosarasoknak, kardvívóknak, ritmikus gimnasztikázóknak, a bridzs- és a sakkszakosztálynak is. A 33800 négyzetméteres zöldfelületen közpark, játszótér és fitneszpark egyaránt helyet kapott, valamint két élőfüves futballpálya is található. Az MTK létesítményfejlesztési programja nem áll meg, a Sorsok Háza néven ismert józsefvárosi épületegyüttes a klub tulajdona lett, és egy új koncepció keretében Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja néven gyarapítja az MTK örökségét és szolgálja minden fővárosit és az oda látogatókat.