Átadták Magyarország első World Skate minősítésű gördeszkapályáját

Az átadó ünnepségen az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, látni kell azt, hogy az elmúlt bő évtizedben merre indult el a nemzetközi olimpiai mozgalom. Mint elmondta, sorra kerültek és kerülnek be a legifjabb generáció számára népszerű sportágak az ötkarikás programba, amellyel nem titkolt cél ezeket a fiatalokat megnyerni és megtartani a sportcsaládban. A sportágak, mint például a gördeszkázás, világszerte egyre népszerűbbek, tulajdonképpen mára egyfajta életformát jelent ehhez a közösséghez tartozni.

„A sportirányításban mi is nagyon örülnénk, ha ezeknek a fejlesztéseknek a segítségével a versenysportban is egyre több magyar kiválóság jelenne meg, hiszen általuk a legfiatalabb generáció tagjai is kortárs példaképekkel gazdagodhatnak” – nyilatkozta a sportállamtitkár.

Schmidt Ádám a közleményben kiemelte, nem véletlenül a Sportoló Nemzet Program logója került felfestésre a pályán a sportállamtitkárság logója helyett: „számunkra ugyanis a versenysport mellett a közösségi sport ugyanúgy kiemelten fontos.”

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár az eseményről készült videó szerint kiemelte, a fiatalok számára mindenképpen olyan mozgáslehetőséget kell biztosítani, amelyek igazi élményt jelentenek, és ahova alig várják, hogy visszatérjenek.

Megjegyezte, ez már a 15. ilyen jellegű park Magyarországon, ugyanakkor ez már egy szinte Európában is egyedülálló, világszínvonalú pálya. Hozzátette, hogy a közeljövőben további öt park épül még meg.

Az elkészült pályát 953 négyzetméteren alakították ki a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pálya teljes alapterülete monolit, anyagában simított vasbeton szerkezet, melynek idomkialakításai, (pálya attrakciói) magassága eléri a 100 centimétert. A pálya többszintű elrendezése okán a pályaszerkezet több mint 50 százaléka térelem.

Az ünnepséget követően szombaton itt rendezték a gördeszkások számára kiírt országos bajnokságot – közölték.